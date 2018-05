Una tripleta de Miguel Borja sacó a Junior de la Copa Libertadores

Junior tuvo otra noche lamentable en la Copa Libertadores. No pudo ganarles a los suplentes de Palmeiras, equipo al que le bastó con tener solo dos titulares habituales, Dudú y el colombiano Miguel Ángel Borja, para ganar 3-1 y mandar al equipo colombiano a la Copa Suramericana, como tercero del grupo H del torneo.

Borja, que ya había marcado un gol en el triunfo 0-3 de Palmeiras en Barranquilla, el pasado primero de marzo, fue el héroe otra vez de su equipo, al conseguir los tres tantos, a los 52, 60 y 69 minutos.



Junior quedó afuera por su resultado y por la victoria de Boca Juniors 5-0 frente a Alianza Lima, también con goles colombianos: Edwin Cardona marcó el primero y Frank Fabra, el segundo.



"En el primer tiempo creamos situaciones de gol, fue un partido bien jugado. En el segundo tuvimos pérdidas de pelota innecesarias, que uno no cree que va a perder, son pelotas fáciles, nos contraatacaron rápido y cometimos errores muy puntuales", dijo el DT del Junior, Julio Comesaña, en rueda de prensa.



"No voy a decir que los goles nos los hicimos nosotros, sería quitarle mérito al rival. Y además erramos un penal. El segundo tiempo fue de muchas dificultades por los errores que cometimos y en este nivel no se pueden cometer esos errores porque se terminan pagando", agregó.



Cuando el partido estaba 1-0, el juez Enrique Cáceres dio un penalti inexistente a favor de Junior, en una jugada precedida de un fuera de juego. El portero Fernando Prass detuvo el cobro de Jarlan Barrera.



Fue el cuarto penalti errado por Junior en esta edición de la Copa, tras los de Jonathan Álvez (contra Palmeiras, en Barranquilla), Teófilo Gutiérrez (contra Alianza Lima) y Luis Carlos Ruiz (contra Boca Juniors). La cuenta llega a cinco en torneos de Conmebol si se cuenta el que falló Yimmi Chará contra Flamengo, el día de la eliminación de la Copa Suramericana el año pasado.



El descuento de Junior lo marcó Teófilo Gutiérrez, en el minuto 67, tras un pase de Yimmi Chará. Teo estaba en fuera de lugar.

​

