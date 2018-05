Junior complicó su clasificación: empató 1-1 con Boca Juniors

Junior dejó escapar este miércoles, frente a su público y en su casa, su clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores, al apenas empatar 1-1 frente a Boca Juniors. Ahora, el equipo que dirige Julio Comesaña tendrá que pelear esa posibilidad como visitante frente al único clasificado del grupo 8, Palmeiras del Brasil, el próximo 16 de mayo).

El equipo barranquillero no fue capaz de marcar más de uno, a pesar del aliento de unos 45 mil espectadores que lo animaron en el estadio Roberto Meléndez, frente a un pálido rival que solo tiene nombre y está lejos de su tradicional nivel futbolístico.



Junior sigue como segundo en la tabla de posiciones del grupo 8, con 7 puntos, uno más que Boca, que en la próxima jornada recibe a Alianza Lima, colero con un punto. Palmeiras, que este jueves visita al equipo peruano, es líder, con 10 unidades.El partido no respondió a la expectativa ni al ambiente previo. Se disputó casi que en el medio campo, con pases a los costados, carentes de profundidad y de ideas ofensivas.



En defensa, Junior lució nervioso, especialmente con su central Jorge Arias. En el medio campo, Víctor Cantillo no brindó la seguridad ni la salida acostumbrada, mientras que los ofensivos, como Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez, dieron motivos más que suficientes al director técnico nacional, el argentino José Pékerman, que no están en el nivel para ir al Mundial de Rusia 2018.

Las acciones ofensivas con riesgo en los dos arcos fueron contadas. La primera correspondió a Boca. Un remate de media distancia del veterano Carlos Tévez, otro que pareció no haber estado en la cancha en el balance general, necesitó del esfuerzo del arquero juniorista, Sebastián Viera, quien a ras de grama desvió al tiro de esquina, justo a un costado del palo derecho, a los 6 minutos.



Junior tuvo la suya a los 23. Desde la izquierda, Chará levantó al segundo palo y, solo, Teo llegó para rematar la pelota desviada y bien arriba.



Una supuesta falta al lateral derecho del Junior, Marlon Piedrahita, del volante colombiano Wilmar Barrios, fue decretada como pena máxima por el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, tras dudar por segundos y dejarle la decisión al lateral dos, su compatriota Luis Vera, a los 30 minutos del primer tiempo.



Dos minutos más tarde, ejecutó Luis Carlos Ruiz, pero su remate fue ligeramente desviado por el arquero Agustín Rossi y se estrelló en palo del lado derecho del argentino. Pero el rebote le quedó cerca a Ruiz y, con pierna zurda, solo tocó para poner en ventaja al Junior.

Junior mantuvo el dominio del balón, pero sin crear zozobra. A Chará ni a Teo, adelante, le salía una, y los volantes poco pasaban al ataque.



La igualdad se produjo a los 6 minutos del segundo tiempo. Una ingenua falta del defensor Rafael Pérez, cerca a las 18, por el sector izquierdo, fue ejecutada por Cristian Pavón. La pelota, a gran velocidad, fue desviada por Ruiz, parado cerca al primer palo, dejando sin posibilidad al arquero Viera. Autogol que enfrió el ánimo de la tribuna rojiblanca.

No hubo reacción del Junior. Su única acción de peligro se dio a los 13, en jugada colectiva que le dejó el balón otra vez a Teo, quien solo, otra vez, remató desviado y bien arriba.



Después el juego transcurrió para Junior como comenzó hasta el pitazo final: los cambios que más adelante realizó el director técnico Julio Comesaña en nada alteraron el comportamiento del equipo. Igual aconteció con Boca Juniors, que aunque en ocasiones aceleró mostró que no tiene el nivel para llegar muy lejos en esta competición de clubes de América.

Junior 1, Boca Juniors 1

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jorge Arias, David Murillo; Víctor Cantillo, Leonardo Pico, Yony González, Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz. DT: Julio Comesaña.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Emanuel Reynoso; Carlos Tévez y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Partido: mediocre.



Cambios en Junior: Sebastián Hernández por Ruiz (22 ST) y Luis Fernando Díaz por González (33 ST).



Cambios en Boca Juniors: Edwin Cardona por Reynoso (28 ST), Julio Buffarini por Jara (30 ST) y Sebastián Pérez por Barrios (38 ST).



Gol de Junior: Ruiz (32 PT). Gol de Boca Juniors: Ruiz (6 ST, autogol). Expulsados: no hubo. Detalle: Rossi le detuvo penalti a Ruiz (32 PT).



Estadio: Roberto Meléndez. Asistencia: 45.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador).



Estéwil Quesada Fernández

Editor ADN Barranquilla

En Twitter: @EstewilQ