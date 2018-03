Álvaro González niega haber recibido comisiones de la Conmebol

Álvaro González, presidente de Difútbol y primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que no ha recibido coimas de la Conmebol y explicó como honorarios los pagos por 50.000 dólares que aparecen en un listado publicado la semana pasada por la prensa brasileña.

En declaraciones dadas por González al diario La Patria, de Manizales, el directivo responde preguntas puntuales, como el por qué lo señalan de recibir coimas. "Está equivocado. No me están señalando en el sentido que usted analiza. Solo publican una lista de pagos que la Conmebol realiza a terceras personas, en este caso a directivos de esa entidad, por diferentes conceptos, que en mi caso, nada tienen que ver con el pago de coimas o comisiones, como usted lo anota. Sería iluso creer que las coimas se pagan con giros a cuentas directas y con nombre propio de sus benficiarios", respondió.



González también explicó en estas declaraciones a qué tipo de honorarios se refiere.



"Mi contrato con Conmebol fue entregado por el Presidente anterior, por la prestación de asesoría, capacitación, logística en diferentes eventos deportivos de la Conmebol. De ese contrato, que inicio en el año 2015, con un pago mensual de 5.000 dólares por dicha gestión, solo me cancelaron diez meses. Aun me deben 2 meses que espero me los cancelen algún día, porque creo que me los gané honestamente por mis servicios prestados", aseguró.



Finalmente, indicó que la prensa tendrá la oportunidad de corroborar su versión con el presidente de a Conmebol, Alejandro Domínguez, durante el consejo de la Fifa que se llevará a cabo en Bogotá, este jueves y viernes.



En el listado de beneficiados que reveló la prensa de Brasil, luego de una auditoria de la firma Ernst & Young, aparece el colombiano Luis Bedoya, quien habría recibido, según esta información, 1.931.046 dólares de la Conmebol.



DEPORTES