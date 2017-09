Falcao, un cabezazo salvador para Colombia contra Brasil

En un partido tan exigente, varios jugadores de Colombia subieron su nivel y jugaron a la altura. James fue vital, participó en el gol y tuvo tres remates para anotar. Pero Falcao hizo el tanto del empate y eso lo hizo figura.

David Ospina: dos veces fue el salvador, pero en el gol no pudo hacer nada con el balazo de Willian, solo tirarse para embellecer más la jugada. (6).



Santiago Arias: fue un dolor de cabeza para Brasil. Hizo el centro del gol. Pero le tocó bailar con la más fea en defensa, con Neymar, que le ganó todos los duelos. Sufrió. (6).



Cristian Zapata: mejoró, pero perdió algunos duelos y no fue el respaldo para Arias. (5).



Dávinson Sánchez: serio, seguro y vehemente. Imprimió esa dosis de fortaleza en la zaga. (6).



Frank Fabra: muy atento en zona de marca, con buenos cierres. Sus idas al ataque, esporádicas, generaron peligro. (7).



Carlos Sánchez: pasó problemas, pero siempre mostró su temple. Terminó jugando lesionado, de puro corazón. (6).



Abel Aguilar: sí, tuvo carácter, pero falló en varios duelos. Neymar lo debió dejar con dolor de espalda. (5).



Juan Cuadrado: distraído, desconcentrado, ido. No pesó y salió. (5).



James Rodríguez: sin estar en su mejor nivel, marca diferencia en una pierna. Tuvo tres remates de gol y gestó la jugada del tanto, con un taco. (8).



Edwin Cardona: si contra Venezuela se llevó las críticas, ahora jugó a otro ritmo, con sacrificio y con desequilibrio. (7).



Falcao García: se levantó con su clase, con su elegancia en el cabezazo. Impactó la pelota con precisión. Golazo. (8).



Yimmi Chará: entró por el desconocido Cuadrado. Imprimió otra dinámica, otro ritmo. (6).



Teófilo Gutiérrez: entró por Cardona. Participó poco. (Sin nota).



William Tesillo: entró por el lesionado Fabra. Cumplió. (Sin nota).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET