James fue la excepción en la horrible noche del Bayern

26 de abril 2018 , 10:45 a.m.

Parece que este miércoles el único que sabía lo que se jugaba el Bayern Múnich era James Rodríguez. Tal vez el partido personal contra su exequipo lo llevó a dar un poco más, o simplemente sus compañeros no estaban en sintonía. El 11 de los bávaros puso una asistencia, corrió, peleó y con sus pases intentó animar una escuadra que fue inferior al bicampeón de Europa.

En los primeros minutos James se situó en el medio campo junto a Javi Martínez, desde allí su función era iniciar el juego para surtir por los costados a Frank Ribery y a Arjen Robben; sin embargo, a los ocho minutos Robben abandonó el juego por lesión y entró Thiago Alcántara.Con el español en cancha, junto a Rodríguez se rotaron la posesión de la pelota y se alternaban para iniciar las jugadas. A los 28 minutos, James puso un excelente pase al vacío para Joshua Kimmich, quien engañó al arquero Keylor Navas y mandó a guardar el balón.

En los minutos siguientes al 11 del Bayern se le vio muy activo, fue a trabar en varias ocasiones, hizo sus funciones de marca e incluso se atrevió a animar a la grada, pero todo eso se apagó con el gol de Marcelo, a los 41, desde allí el equipo alemán fue completamente distinto.



Mientras el Real Madrid jugó el segundo tiempo con una intensidad propia de una semifinal de Liga de Campeones, el Bayern jugó lento, sin sorpresa. Los únicos que intentaron hacer algo distinto fueron James y Ribery. Entre los dos inventaron movimientos distintos y generaron las únicas oportunidades de gol, que fueron desperdiciadas o atajadas por Keylor Navas.



El colombiano tuvo una buena noche, pero no tuvo compañía. Lo cual recuerda que los partidos se ganan en conjunto y no individualmente. En el Real Madrid todos se pusieron el overol, pero en el Bayern y su rendimiento no estuvo a la altura.

