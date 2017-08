Selección Colombia, en busca del once para jugar sin James

El peso de James Rodríguez en la Selección Colombia es innegable. En lo que va de la eliminatoria, el ‘10’ (ahora, el ‘11’ en el Bayern Múnich) ha participado en la mitad de los goles que ha marcado el equipo: anotó cinco y puso otros cuatro.

Ahora, la lesión muscular que sufrió en la pretemporada con el Bayern, en la Audi Cup, lo saca del duelo frente a Venezuela, un partido que, de ganarlo, deja a Colombia más que encaminada a la clasificación para la Copa del Mundo.



El Bayern anunció que prestará a James, pero que “bajo ninguna circunstancia” va a jugar el primer partido de esta jornada doble. Así que al técnico José Pékerman le toca preparar desde ya el plan B para jugar sin él.

James Rodríguez (der.) junto al DT Carlo Ancelotti, cuando pedía el cambio en el partido contra Liverpool. Foto: Efe

Desde el Mundial de Brasil, en el que James fue el máximo artillero, con seis anotaciones, el capitán solamente ha faltado a cuatro partidos oficiales, todos de eliminatoria: los dos primeros, contra Perú y Uruguay, en octubre del 2015, y los de la fecha doble con Paraguay y los charrúas, exactamente un año después.



El balance de esos cuatro partidos es de dos triunfos (2-0 a Perú en Barranquilla y 0-1 a Paraguay en Asunción), un empate (2-2 con Uruguay en casa) y una derrota (3-0 con los celestes, en Montevideo). Es decir, se puede ganar sin James.



“Sería una baja importante si no está, pero creo que tenemos excelentes jugadores para jugar esa posición y que le aporten al equipo. Tenemos jugadores que cada vez que entran demuestran lo que valen. No hay que depender de un solo jugador”, le dijo a EL TIEMPO el lateral Santiago Arias.



La última vez que Pékerman tuvo contacto con la prensa, tras el último amistoso frente a Camerún, dijo acerca de James: “Es muy voluntarioso en el trabajo y se siente feliz en la Selección y con ganas de triunfar”, Y luego agregó: “He visto en él una gran superación tras pasar momentos difíciles, que afrontó con valentía”. Eran sus últimos días con la camiseta del Real Madrid.

Las opciones

Para tratar de entender cuál sería el plan B de Pékerman para jugar en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, hay que ver qué hizo en los cuatro partidos en los que no contó con James.



Contra Perú, en Barranquilla, el 8 de octubre del 2015, el DT argentino reemplazó pieza por pieza: mantuvo los dos volantes de recuperación, Carlos Sánchez y Freddy Guarín, y dejó a Juan Guillermo Cuadrado y a Teófilo Gutiérrez como extremos. El único delantero fue Carlos Bacca. En el puesto de James, jugando suelto por el centro, estuvo Edwin Cardona. Ese día, a Colombia le costó mucho ganar el partido, pero logró sumar los tres puntos, con goles de Teo y Cardona.

Edwin Cardona, jugador de la Selección Colombia, anotó un gol en el partido contra Paraguay disputado esta semana. Foto: Mario Valdez / REUTERS

Cinco días después, en Montevideo, Pékerman copió los mismos 11 nombres en la planilla, pero la disposición fue distinta: intentó tener un poco más de marca al meter a Cardona en la primera línea de volantes, luego, Cuadrado y Teo, y Bacca, arriba. Cuando ya perdía 2-0, Pékerman desarmó ese esquema y metió a un extremo, Fabián Castillo, y a un ‘10’, Macnelly Torres. Terminó goleado. Ninguno de los dos que entró está en la lista de 26 que Pékerman entregó el viernes.



Para jugar en Asunción, el 6 de octubre del año pasado, Pékerman le apostó a un esquema conservador. Metió tres volantes de marca, tal como lo hizo en Bolivia, donde sí jugó James. Al Defensores del Chaco saltaron Wílmar Barrios, Carlos Sánchez y Abel Aguilar. Por las bandas estaban Cuadrado y Luis Fernando Muriel, y arriba, Bacca. Ojo: salvo Bacca, todos están convocados esta vez. Luego, cambió a los dos extremos (Berrío por Cuadrado y Cardona por Muriel) y a uno de los volantes de marca (Alexánder Mejía por Barrios). Ganó en el último minuto, con gol de Cardona, en la única llegada. Contra Uruguay, en Barranquilla, Pékerman volvió al 2-3-1. Macnelly entró en lugar de Barrios y jugó ‘de James’. Fue un empate 2-2.



No sería raro que Pékerman haga algo parecido a lo de Paraguay para suplir la ausencia de James, tratar de ganar seguridad defensiva para jugar como visitante y tratar de sorprender en el contragolpe. Aparte de Cardona y Teo, tiene dos opciones nuevas, Giovanni Moreno y Yimmi Chará. El jueves se sabrá el once para jugar sin el ‘10’.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc