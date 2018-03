Reemplazos de Cuadrado y Cardona, centro de atención en convocatoria

José Pékerman, director técnico de la Selección Colombia de Fútbol, dará a conocer este viernes la convocatoria para los amistosos premundialistas contra Francia, el próximo viernes 23, en París; y Australia, el martes 27, en Londres.

El quid de la lista radica en los remplazos de los volantes externos titulares. El derecho, Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, de Italia), sufre una pubalgia que lo tiene sin jugar desde el pasado 23 de diciembre (casi tres meses) y aún no tiene fecha tentativa de regreso a la competencia. Y el izquierdo, Edwin Cardona (Boca Juniors, de Argentina), paga una sanción para partidos amistosos por hacerle un gesto racial ofensivo (“discriminatorio”, dijo la Fifa) a un jugador de Corea de Sur en el partido de práctica jugado en noviembre pasado.



Así las cosas, los primeros candidatos para ocupar sus lugares son quienes han sido sus suplentes recientes: Yimmi Chará (Junior, de Barranquilla) y Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua, de China), respectivamente.



Esta convocatoria tiene el significado especial de ser la última de las fechas Fifa antes del Mundial de Rusia (que empieza el 14 de junio, Colombia debuta el día 19 contra Japón), lo que supone que el grueso de los llamados integrarán el equipo que jugará la Copa Mundo. Hace cuatro años, en la fecha Fifa previa al Mundial de Brasil, Colombia enfrentó a Túnez y Pékerman llamó a 26 jugadores. De ellos, finalmente, seis no viajaron al Mundial.

Cuadrado hace abrir puertas

La pubalgia de Cuadrado hace que para su puesto se abran más posibilidades de candidatos pues, aunque se supone que el jugador alcance su recuperación física a más tardar en abril, esa inflamación no tienen tiempos definidos de recuperación.



“Si me preguntan si la temporada de Cuadrado se ha acabado, pues, esperemos que no. Pero en este momento no está disponible. Si lo será después del receso (por los partidos de selecciones en la fecha Fifa) o en veinte días o en un mes, o en tres o seis meses, pues no lo sé”, dijo Massimiliano Allegri, el técnico de Juventus.



Así las cosas, además de la opción de Chará, cobran valor las de jugadores como Luis Fernando Muriel o Felipe Pardo, entre otros (véase gráfico), quienes han sido convocados por Pékerman para anteriores juegos oficiales y amistosos.



Por la ausencia de Cardona se conjetura el posible nuevo llamado de Juan Fernando Quintero (River Plate, de Argentina), que hizo parte del equipo mundialista en Brasil, pero que dejó de ser integrante del grupo que disputó la eliminatoria para Rusia. En círculos extraoficiales se ha mencionado también el nombre de Johan Mojica (Girona, de España), que estuvo en dos partidazos amistosos con la Selección en 2015, contra Kuwait y Baréin.



El caso de Muriel –delantero en punta, ariete natural– es especial, pues aunque Pékerman lo ha usado como jugador de banda en ambos lados de la cancha, sus opciones de convocatoria aparentemente se redujeron tras un supuesto enfado del jugador en el penúltimo partido de la eliminatoria, contra Paraguay, en Barranquilla, en el que incluso habría renunciado al equipo. Sin embargo, Muriel dijo que eso no pasó.



En los últimos cuatro años, después del ‘Mundialazo’ de Brasil en el que Colombia alcanzó los cuartos de final, Pékerman ha utilizado 14 jugadores en ambos extremos del medio campo de los cuales varios parecen totalmente descartados.



