El camerino de Chile, la primera gran tarea para Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda es un hombre de selecciones. Ya dirigió a Colombia, a Honduras y a Ecuador, ya fue a dos mundiales. Ha tenido a jugadores de todas las características, temperamentos y personalidades. Ha tenido a muchas figuras en Nacional y en Flamengo. Ahora, toda esa experiencia la necesitará para su nuevo reto al frente de Chile, un equipo plagado de estrellas y jugadores veteranos, y del que se sabe, tiene un camerino complicado, con episodios de indisciplina y recientes discrepancias entre algunos de sus líderes.

Arturo Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Gary Medel son algunos de los líderes y jugadores más representativos de la selección chilena. Son jugadores de mucha experiencia en clubes europeos. Y son los pesos pesados. Tener ese tipo de jugadores será una ventaja para Rueda, y alrededor de ellos, seguramente, armará su proyecto rumbo al mundial Catar 2022, el problema puede ser por los egos y las confrontaciones recientes que se han generado y por la mala fama que tiene el camerino chileno.



En Chile coinciden en que una de las primeras tareas de Rueda será sanear un camerino en el que aparentemente reina la indisciplina, y el que además estaría dividido por dos de sus referentes, Vidal y Bravo, quienes se distanciaron al cierre de la eliminatoria pasada, cuando se consumó la eliminación de Rusia.



En ese entonces, la esposa y la suegra de Claudio Bravo apuntaron contra Vidal, acusándolo de llegar “borracho” a los entrenamientos. Estas declaraciones cayeron muy mal en la selección y desataron una polémica en Chile, donde se cree que la herida sigue abierta y que Rueda tendrá que cerrarla.



“Es un camerino bien complicado, con jugadores difíciles: está Bravo, que es de los que más manda; está Vidal, que aglutina mucha gente, y está Alexis... Rueda tiene que unir el camerino, porque con la eliminación de Chile la señora de Bravo apuntó a Vidal por sus comportamientos y eso generó un quiebre entre ellos. Ahora, el plantel está más unido a Vidal”, comentó hace unos días el periodista del diario El Mercurio, Ramiro Fuenzalida.



El tema de Vidal ya ha generado otros desencuentros. En el 2015, en plena Copa América, fue detenido por sufrir un accidente en su Ferrari, tras dar positivo en la prueba de alcoholemia. En el 2017 fue acusado de provocar un altercado en un casino de Santiago. Pero pese a esos episodios, es un jugador indispensable en el equipo chileno. El medicoampista, que actualmente es compañero de James Rodríguez en el Bayern Múnich, habló ayer del nombramiento de Rueda.



“Menos mal que se arregló ese problema del entrenador, es muy importante que él empiece a pensar en lo que viene, en los jugadores, pensar en grande; empezar a trabajar con los más jóvenes. Tenemos partidos importantes con equipos que van al Mundial, así que nos va a servir mucho para prepararnos para la Copa América de 2019”, dijo Vidal en declaraciones reproducidas por el diario La Tercera.

¿Camerino inmanejable?



Los antecedentes de indisciplina en el seleccionado chileno no son de ahora y no solo involucran a Vidal. Sin embargo, estos mismos jugadores llevan más de 10 años actuando juntos en la Roja y así consiguieron dos títulos de Copa América consecutivos. Es más, el último DT, Juan Antonio Pizzi, al que le criticaron mucho por su desempeño y una aparente falta de control ante los temas de indisciplina, defendió a los jugadores al término de su ciclo.



En una carta pública, tras su salida, escribió que el plantel “ha sido muy bueno, con un ambiente y compañerismo óptimos. No es un camarín inmanejable como han dicho algunos”. “Algunos, por ignorancia o por mala intención, al querer hablar mal de mí hablan mal de los jugadores, dejándolos frente a la opinión pública como personas irrespetuosas que hacen lo que quieren”, complementó.



Será el propio Rueda el que diagnostique el camerino chileno y sus reales dificultades. Las tareas comenzarán de inmediato, pues se dice en Chile que el DT viajará la próxima semana a Europa para reunirse con los principales referentes chilenos, con los que empezará a diseñar su proyecto.

