Oficial: Reinaldo Rueda es nuevo entrenador de la Selección de Chile

Este lunes el Flamengo de Brasil, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, dejó de ser el director técnico del club, y que además asumirá a la Selección de Chile. Minutos después la propia federación chilena comunicó la contratación del DT colombiano.

En un comunicado la asociación chilena informó que Reinaldo Rueda asumirá la Selección de mayores por el proceso eliminatorio hacia el Mundial de Catar 2022 y prorrogable inmediatamente en caso de clasificar. Además Rueda tendrá a cargo también las Selecciones menores. Lo acompañarán Bernardo Redín y el preparador físico Carlos Velasco.

“Nos tomamos el tiempo necesario para dar con la mejor alternativa para nuestra selección. Un técnico con experiencia en selecciones, que ha clasificado a mundiales y cuenta con una trayectoria deportiva de alto nivel", dijo mediante comunicado el presidente de la Federación de Chile, Arturo Salah.



“Esperamos que Reinaldo Rueda logre grandes objetivos con La Roja, y que aporte su experiencia a todas las selecciones, desde la adulta hasta los juveniles, permitiendo traspasar sus conocimientos, estilos y definiciones técnicas a todas las categorías, lo que va en directa relación con uno de los objetivos de nuestro Plan Estratégico: resultados sostenibles a nivel de selecciones nacionales”, finalizó el directivo de la Federación.



La salida de Rueda terminó siendo una novela. Este lunes, el técnico colombiano llegó a Río de Janeiro y dijo en declaraciones al canal Fox Sports que no había firmado nada con Chile. “Yo no puedo declarar lo que no tengo. Estaba de vacaciones y no hay nada que declarar hasta el momento. Es una pena que haya tanta precipitud en las informaciones y tanta irresponsabilidad. Es una pena que haya sucedido todo eso”, dijo Rueda por la mañana.



Horas después, el DT se reunió con los directivos del Flamengo y les comunicó que dejaba su cargo, según publicó el diario brasileño O Globo en su versión de internet. Un par de horas después, el club hizo oficial su salida.



Rueda alcanzó a dirigir 31 partidos en Flamengo, de los cuales ganó 13, empató 10 y perdió 8. Llegó a la final de la Copa de Brasil y de la Copa Suramericana, pero ambas las perdió, con Cruzeiro e Independiente, respectivamente. En el campeonato brasileño terminó en el sexto lugar.



El entrenador publico en su cuenta de Twitter un texto de agradecimiento al club brasileño, en el que expresa que decidió dar un paso al costado para sumir un nuevo reto profesional.

Comunicado del Flamengo.

El Club de Regatas del Flamengo comunica que Reinaldo Rueda pidió dimisión y no es más entrenador del equipo profesional. El técnico colombiano asumirá el mando de la selección de Chile. El auxiliar Bernardo Redín y el preparador físico Carlos Velasco también dejan al club por la misma razón.



El Flamengo anunciará pronto el nombre del profesional que sustituirá a Rueda y asegura a sus aficionados que el cambio no afectó la planificación del fútbol rubro-negro, que se inició en 2017.



El Club agradece a los profesionales por los servicios prestados y desea éxito tras las carreras.

El club de Rio de Janeiro, pocas horas después de afirmar la salida de Rueda, confirmó a Paulo César Carpegiani, como nuevo entrenador del Flamengo.



DEPORTES