‘Rueda no tiene oferta para dirigir a Emiratos Árabes Unidos': Werz

Dejará o no el técnico Reinaldo Rueda el timonel del Atlético Nacional. Los rumores que cada vez son más fuertes lo ponen al mando de la selección de Emiratos Árabes Unidos, que por estos días busca entrenador y que tiene una dura carrera en busca de su clasificación en la eliminatoria asiática al Mundial de Rusia 2018.



Además, la actual situación de contraste por la que vive Nacional en la que cabalga la Liga doméstica, pero tiene totalmente comprometida su permanencia en la Copa Libertadores, luego de encadenar tres derrotas en el grupo 1 ante Barcelona de Ecuador (2-1), Botafogo de Brasil (0-2) y Estudiantes de La Plata de Argentina (1-0), habría originado un punto de quiebre en la permanencia del orientador en el equipo verde de Antioquia.

Sin embargo, y diferente a lo que se ha especulado en algunos medios, Andreas Werz, su representante, negó los rumores que ponen a Rueda en la dirección técnica de la selección asiática.



“En este momento le puedo asegurar que Reinaldo no tiene ninguna propuesta concreta de dirigir a otro equipo o seleccionado. No es ni humo lo que se está contando en la radio. De manera que ni si quiera he hablado con él porque no hay de qué hablar al respecto. El profesor está concentrado en su trabajo, que siempre ha sido con profesionalismo. Claro, en el fútbol todo es dinámico, hoy no hay nada, pero mañana no se sabe”, aseveró en entrevista con EL TIEMPO el representante del técnico Rueda.



El agente agregó que “además, no es muy clara la situación de la selección de EAU en la eliminatoria. En estos momentos, a falta de tres partidos en la clasificatoria ocupa la cuarta casilla del grupo con nueve puntos, a cuatro de Australia, que a la fecha jugaría un repechaje regional para acceder a la repesca continental frente al representante de la Concacaf. Japón y Arabia Saudita lideran la llave, con 16 puntos. Reinaldo es un hombre de procesos y no creo que le llame la atención ir a dirigir solo por un año, como lo están contando”.

Reinaldo es un hombre de procesos y no creo que le llame la atención ir a dirigir solo por un año, como lo están contando

Werz reiteró que Reinaldo es un hombre de confianza en el Atlético Nacional y que buscará, pese a las dificultades, la clasificación de su equipo a la siguiente fase. “Aún no está eliminado, todavía hay posibilidades. Es cierto, que Reinaldo, gracias a sus grandes resultados obtenidos el año pasado es un técnico que tiene una interesante hoja de vida y seguramente no van a faltar algunas propuestas, pero por ahora no hay nada”, reafirmó.

¿Ciclo cumplido?

Lo que también es cierto es que el ciclo del entrenador vallecaucano parece estar llegando a su fin. Tras el título de Copa Libertadores que alcanzó el año pasado con Nacional, el técnico Rueda recibió una propuesta de la Liga Paraguaya de Fútbol para dirigir a la selección guaraní, pero el técnico no la consideró pues quería seguir al frente del equipo antioqueño debido al y al cariño y al respeto que le mostraron tanto jugadores como directivos e hinchas del club.



De todas maneras, el técnico estaría inconforme con algunas decisiones tomadas por el club en las últimas semanas y ante ese natural desgaste en la relación se presentaría una posible salida.



Los otros entrenadores que estarían en carpeta por el seleccionado asiático para dirigir a EAU serían el argentino Edgardo Bauza, quien acaba de ser despedido como seleccionador de Argentina, y su compatriota Ricardo Gareca, quien es el actual seleccionador del Perú.



El técnico Rueda ya dirigió las selecciones de Honduras y Ecuador, en los mundiales de Suráfrica 2010 y Brasil 2014, respectivamente. Cuando el río suena...



