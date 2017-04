‘Contra Estudiantes resucitamos o nos despedimos de la Copa’: Rueda

Bastante desilusionado llegó Reinaldo Rueda a la rueda de prensa luego de perder en su casa 0-2 con Botafogo. Su equipo no solo no encuentra un estilo de juego claro, sino que ahora las dos derrotas en la Copa Libertadores lo preocupan pensando en la clasificación a la siguiente ronda.

“Faltó trabajar más el balón a ras de piso y pegarle al arco. Faltó tranquilidad para resolver en los últimos metros. La única forma de resarcirse es ganando. Perdí en los cambios”, aseguró el estratega.



Rueda sabe que su equipo no juego como hace un año que ganó la Libertadores. Los jugadores que se le fueron para esta temporada y la falta de adaptación de los nuevos futbolistas le han generado un gran dolor de cabeza.

“Indudablemente estamos en la situación en donde tenemos que compensar las características de los hombres que se fueron con una mejor conceptualización de juego. Tenemos que jugar al espacio, pero hay jugadores que no lo sienten, porque les gusta jugar al pie. Estamos intentando implementarla pero no es posible. Falta atacar el espacio libre para desequilibrar. Los hombres que hay ahora no tienen la contundencia”, añadió.



Finalmente, el técnico de Nacional fue contundente al referirse el partido contra Estudiantes la próxima semana. “Nadie está cómodo con los resultados, por la exigencia que tenemos. Haber perdido como perdimos hoy (este jueves) no nos deja tranquilos. Contra Botafogo teníamos que ganar. Tenemos que ir a Argentina a resucitar o despedirnos de la Copa Libertadores”.



