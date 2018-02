Rueda cree que la Confederaciones afectó la ida de Chile al Mundial 

El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, consideró este martes que su antecesor en la Roja, el argentino Juan Antonio Pizzi, no pudo lograr la clasificación al Mundial de Rusia por el desgaste físico que supuso disputar la Copa Confederaciones con el equipo de gala.

"Si Chile hubiese hecho una planificación estratégica y a la Confederaciones no se iba con equipo estelar, quizás yo no estaría aquí", afirmó Rueda en una rueda de prensa en Santiago.



El colombiano consideró que hubiera sido más aconsejable ir a la Copa Confederaciones, que se jugó en Rusia entre junio y julio del año pasado, con un equipo Sub'23, como hicieron algunas selecciones, y no con sus principales figuras.



"Si se iba con otro equipo no había desgaste y Chile iba al Mundial, el desgaste pasó la cuenta", señaló Rueda, quien cree que el cansancio del plantel chileno fue determinante en los partidos decisivos ante Paraguay y Bolivia, que lo dejaron prácticamente fuera del próximo Mundial.



Pese a esto, Rueda le restó una parte de la responsabilidad de lo sucedido a Pizzi y subrayó que fueron los jugadores chilenos los que pidieron ser convocados para disputar por primera vez en la historia la Copa Confederaciones. "Pizzi quiso que varios descansaran y no fueran, pero los jugadores querían ir para ganarla. Eso mató al equipo", apuntó el técnico de la Roja.



Chile obtuvo el segundo lugar en la Copa Confederaciones después de perder la final frente a Alemania por 1-0. Reinaldo Rueda finalizó hace algunos días una gira por Europa y México en la que se reunió con futbolistas chilenos que militan en el extranjero. Su objetivo era conocerlos personalmente antes de dar a conocer la lista de convocados para los amistosos ante Suecia y Dinamarca de fines de marzo, que serán el debut del seleccionador con la Roja.

Rueda destacó que hay jugadores jóvenes con mucha proyección, como Felipe Mora, Guillermo Maripán o Francisco Sierralta, que deben aprovechar los llamados a la selección para consolidarse y demostrar que pueden formar parte del recambio generacional que necesita llevar a cabo el cuerpo técnico. "Le hice una invitación a los jóvenes a reemplazar a los consagrados y a los consagrados a saber en qué momento deben irse. Ellos deben prepararse para entregarle la posta a los jóvenes, eso no es fácil, nadie se quiere ir y perder protagonismo", apuntó.



EFE