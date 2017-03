Pablo Armero vuelve al baile para la eliminatoria

El último partido de Pablo Armero con la Selección Colombia fue hace 650 días. El lateral fue titular en el empate con Perú sin goles, que cerró la primera fase de la Copa América de Chile-2015. Para el siguiente partido, frente a Argentina, el titular por la banda izquierda fue Santiago Arias.

Nunca más había vuelto a ser siquiera convocado, pese a que, hasta ese torneo, Armero jamás había quedado por fuera de ninguna de las listas de José Pékerman. Le costó volver a meterse en el ritmo del fútbol internacional y empezó a deambular por varios equipos, a tal punto que ya pocos recordaban que llegó, incluso, a marcar el primer gol de la Selección en Brasil-2014. Y que luego comenzó su baile característico, que también vuelve...

El último partido de Pablo Armero con la Selección: contra Perú, en la Copa América de 2015. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO

Ahora, con continuidad en el Bahía de Brasil, Armero está de regreso, y con la idea de quedarse con un puesto que, en la eliminatoria, aún no tiene un dueño fijo.



“Nunca perdí la esperanza. Tengo la convicción de que si se hacen las cosas bien puedo volver a la Selección”, dijo Armero a su regreso a Barranquilla, a donde no iba, para un partido de eliminatoria, desde octubre del 2013.



El regreso de Armero aparece hoy como una alternativa para una posición en la que el técnico no parece estar convencido, a tal punto que en la lista de 26 jugadores para los partidos frente a Bolivia y Ecuador llamó a tres laterales: Armero, Farid Díaz y Frank Fabra.



“Así debe ser, en la Selección tienen que estar los mejores, tener una competencia sana. Todos sabemos que no es nada fácil. Hay que entrenar fuerte, trabajar bien y ganar los partidos que vienen”, aseguró Armero, que cumplió 30 años el pasado 2 de noviembre.



Los casi dos años en que Armero estuvo por fuera de la Selección no fueron fáciles. A la Copa América de Chile llegó sin ritmo de competencia. Y en el año y medio posterior a ella, antes de llegar al Bahía, apenas disputó 11 partidos, entre el Flamengo de Brasil y el Udinese de Italia. Además, en mayo del año pasado fue detenido en Miami (Estados Unidos) por agresión doméstica a su esposa. Salió libre bajo fianza.



“Todo lo que se dice de mí no es ni fue así (...) las críticas sin saber el fondo de las cosas es incómodo. Muy feliz de ver a mi familia que me apoya y me conoce”, escribió entonces en su cuenta de Instagram.



“Cuando uno se acostumbra a estar aquí y después no vuelve, da un poquito duro. Sabía que si volvía a jugar, a tener continuidad y a estar bien físicamente, iba a tener la oportunidad de volver a mi Selección. Siempre lo he dicho, soy un colombiano, quiero esta camiseta y quiero darlo todo por ella. Estando o no estando, siempre la voy a apoyar”, declaró.

Ahora, Armero llega con ritmo de competencia en el Bahía, con siete partidos, todos como titular, y seis de ellos completos. “Los profesores ya me conocen. Yo pienso que en este momento lo que me queda es agradecerle a la gente, que en las redes sociales me han dado energía positiva. Saben que yo soy un guerrero y un trabajador”, expresó.



