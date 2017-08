‘James ya volvió a entrenar, pero no está listo’: Ancelotti

"James empezó a entrenar hoy (jueves) otra vez, no sé si estará listo para jugar contra el Werder Bremen", fueron las palabras del italiano, quien descartó al volante para este sábado 18 de agosto e incluso dejó en duda su participación en la segunda fecha de la Bundesliga, el próximo 26 de agosto.

El entrenador aseguró que James avanza en su recuperación después de hacer trabajo individual pero no adelantó cuándo se producirá su estreno oficial en la Liga de Alemania.



Lo que sí es un hecho es que el arquero Manuel Neuer no actuará: "no queremos correr ningún riesgo", dijo. Los que sí están habilitados son Arjen Robben y David Alaba: "Ambos están bien, mañana decidiré el once", explicó el DT.



"Me alegra mucho que empiece mi segunda temporada aquí. Queremos hacerlo mejor que el año pasado", dijo Ancelotti sobre el inicio de la comeptencia.



En referencia a Vidal, el DT comentó: "No está a cien por cien, las semanas pasadas lo ha hecho muy bien, está en buena condición. Puede empezar en el banco o en el banquillo, no lo hemos decidido".



Redacción Futbolred