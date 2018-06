Viajó a Rusia, ojo, esto es lo que no puede hacer

El Mundial Rusia 2018 le ha planteado una serie de retos a las autoridades del país asiático, que no están acostumbradas a un turismo tan masivo como el que genera este evento deportivo de tipo orbital.

Previendo la llegada de millones de turistas y posibles problemas de seguridad, el gobierno de Vladimir Putin estableció restricciones tanto para los mismos ciudadanos rusos como para los extranjeros, como por ejemplo, no ingresar a los estadios bebidas alcohólicas, vuvuzelas, tambores ni cornetas (solo serán admitidos cornos y flautas) , ni se pueden establecer ventas ambulantes.



Y aunque las autoridades policiales señalaron que intentarán ser un poco más flexibles, la recomendación general es mantener un buen comportamiento tanto en las calles como en los estadios.



Cabe recordar que Colombia es uno de los países con más boletas compradas para vivir el Mundial y por eso la Cancillería les hace algunas recomendaciones a los connacionales que piensen viajar o ya arribaron a Rusia.



En todo caso, tenga en cuenta que la violación a algunas de las conductas prohibidas puede generar fuertes sanciones económicas, que varían entre los 3.000 y 10.000 rublos (entre unos 140 mil pesos y unos 458 mil pesos).



Estas son algunos de esos consejos para evitarse un mal momento en cualquiera de las ciudades donde jugará la Selección nacional.

Registro migratorio es obligatorio

Una vez llegue a la ciudad donde se van a quedar, tenga en cuenta que debe cumplir con el registro migratorio.



Si se va a hospedar en un hotel, tiene hasta 24 horas para registrarse ante la Policía.



Si se va a hospedar en una casa de algún amigo o familiar, tiene hasta tres días para el registro.

Antes de entrar al estadio

Aunque haya comprado la boleta para entrar al estadio, primero tiene que registrarse en la página web de la FIFA, con lo que le expedirán el ‘Fan ID’ o código del hincha.



Al momento de inscribirse le exigirán datos que están en la boleta. Una vez concluido el proceso, le indicarán el lugar donde podrá reclamar el código.



Tenga en cuenta que el ‘Fans ID’ lo entregan personalmente, no a través de terceros, y lo exigen al momento de ingresar al estadio.

No puede llevar al estadio

Está prohibido el ingreso de vuvuzelas, tambores, trompetas y objetos de vidrio.



No se puede ingresar en estado de embriaguez, ni bajo efectos de sustancias psicoactivas.



Está prohibido ingresar comida y bebidas alcohólicas.



No se permite el ingreso de trípodes para cámaras ni extensiones para selfies.



No se puede fumar a las afueras ni dentro de los estadios. Las ciudades rusas tienen zonas demarcadas exclusivas para fumadores. No cumplir con esta norma puede generar una sanción de 1.500 rubros (unos 69 mil pesos colombianos).



No se pueden establecer ventas de ningún tipo de objetos en la calle.



No se permiten insultos a otras personas (incluye pancartas, señas y otras formas de propagando visual) ni mensajes racistas.

Línea gratuita

Tenga en cuenta que en todas las ciudades donde estará la Selección Colombia, la Cancillería tendrá un consulado, además San Petersburgo.



Los colombianos tendrá la posibilidad de llamar desde cualquier lugar de Rusia a través de la línea gratuita número: 81080029185011 que funcionará las 24 horas del día.



Puede solicitar información a la Embajada o Consulado en Moscú en el teléfono local 7 (499) 2483032 o en el correo electrónico cmoscu@cancillleria.gov.co



La Cancillería también dispuso de una serie de herramientas en redes sociales para contactar a un funcionario en el momento que lo requiera.



Si llega a necesitar un servicio de ambulancia puede marcar desde el celular al número 103, o si necesita comunicarse con la policía al 102.

Hasta ahora va a viajar

Revisar que el pasaporte sea el nuevo, el electrónico o de chip.



Aunque gobierno ruso no exige seguro médico, se recomienda adquirirlo. No obstante, revise que este tenga plena cobertura en caso de enfermedad o accidente.



No olvide vacunarse contra el sarampión y la rubeola



POR GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ