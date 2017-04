Real Madrid se juega mucho de su temporada contra Bayern Múnich

Para el Real Madrid, esta es la semana más importante de toda la temporada. En dos partidos, el de este martes frente a Juventus y el del domingo contra Barcelona, tiene en juego sus dos grandes objetivos. Frente al Bayern Múnich, en busca de la posibilidad de alcanzar la semifinal de la Liga de Campeones: quiere ser el primer equipo que retiene el título desde que este certamen se juega con el actual formato, a partir de 1993. Y el domingo, con la mente puesta en sacarle más ventaja a su gran rival por el título local.

Pero primero lo primero. Real Madrid llega hoy con la ventaja de haber ganado 1-2 el miércoles pasado al Bayern Múnich, en el Allianz Arena. Si gana o empata estará entre los cuatro equipos que irán el viernes a sorteo.



¿Y James Rodríguez? Por ahora, el ‘10’ colombiano ya debe saber lo que quiere el DT Zinedine Zidane. Los que no lo saben son el público y la prensa, porque el francés no quiso decir nada acerca de cómo va a reemplazar al galés Gareth Bale, lesionado. James es una de las opciones (véase gráfico).



“Está en mi mente igual que todos. Luego mañana (hoy) verán cómo empezaremos el partido. Tenemos tres cambios y vamos a necesitar de todos, mañana y en los próximos partidos. Tengo el mismo pensamiento que los demás. Juega menos porque tengo que tomar decisiones, pero no cambia en lo que pienso de él y de todos. Los quiero mucho a todos”, declaró Zidane acerca del colombiano, en la rueda de prensa. “Ya tengo decidido qué voy a hacer, pero no lo voy a comentar. Todos lo están haciendo fenomenal. Tengo que elegir. Pero me alegro que estén todos en este nivel y que tenga más dificultad para hacer el equipo, mejor así”, agregó el DT.

Sondeo ¿Quién avanzará a las semifinales de la Champions? ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados Real Madrid Bayern Múnich Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Real Madrid 568% Bayern Múnich 238% Volver

Aparte de Bale, de Pepe y de Raphael Varane, que también están con dolencias, Zidane cuenta con toda su nómina de lujo, encabezada por Cristiano Ronaldo (autor de los dos goles del Madrid en el Allianz Arena), tras darle descanso a la base del equipo titular el fin de semana, cuando los suplentes vencieron 2-3 al Sporting de Gijón. La mente está puesta en Europa.



“Tenemos que hacer un gran partido, estar muy fuertes como siempre e intentar ganar. No vamos a especular, ni pensar que hubo un partido de ida. Ahora es la vuelta y sabemos la dificultad que vamos a tener, porque el Bayern no cambia de jugar en casa o fuera. Lo van a poner difícil hasta el final y vamos a tener que jugar muy bien”, explicó Zidane. “Nuestra afición va a ser más importante que lo habitual. Siempre los necesitamos, siempre están ahí, pero en un partido como este lo que queremos es que estén con nosotros a tope, como siempre”, añadió.

El partido, además, tendrá un condimento adicional: el regreso de Carlo Ancelotti al Bernabéu. El italiano fue el técnico que le dio la décima Copa de Europa al Real Madrid y ahora quiere frustrar ese sueño para dárselo al Bayern.



“La ida nos pone en desventaja, pero pensamos en hacer un gran partido para pasar la eliminatoria. Tenemos menos posibilidades que antes del primer partido, pero seguimos teniendo opciones y vamos a jugar nuestras bazas”, declaró Ancelotti. “Fueron dos años aquí, guardo muy buenos recuerdos e inolvidables, y eso es lo que cuenta”, puntualizó.

Robben, Lahm y Muller tras la derrota del Bayern Munich en la ida. Foto: EFE

El italiano sabe que la ausencia de Bale puede jugar a su favor, aunque piensa primero en su equipo. “No sé a quién pondrá por Bale, tiene muchos jugadores. Isco lo hizo muy bien el sábado, Lucas siempre ha jugado bien. Está también James. Pero yo me focalizo en nosotros”, explicó. “La presencia de (Robert) Lewandowski nos va a ayudar, pero no vamos a cambiar la estrategia. Tenerlo nos da más confianza”, aseguró, para confirmar el regreso del polaco en un partido en el que Real Madrid comienza a jugarse la temporada.



Alineaciones probables



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema.

DT: Zinedine ZIdane



Bayern Múnich: Neuer; Lahm, Boateng, Alaba, Bernat; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Ribery; Lewandowski.

DT: Carlo Ancelotti



Hora: 1:45 p. m. (hora colombiana)

Estadio: Santiago Bernabéu.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc