‘Hemos sufrido muchísimo, pero sumamos en un campo difícil’: Zidane

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, destacó el valor de los tres puntos sumados por su equipo con la victoria frente al Athletic Club (1-2) después de haber sufrido mucho en un campo muy difícil como San Mamés.



“Hemos sufrido muchísimo, pero jugamos con mucha personalidad. Era importantísimo sumar y seguir con la buena racha. Nos quedan once partidos y sabemos que somos líderes, pero eso no significa nada y lo importante es hacer partidos como el de hoy”, señaló el técnico francés.



Zidane explicó que con la entrada de Lucas Vázquez en lugar de Luca Modric a la hora de partido pretendió darle más equilibrio a su equipo cambiando el dibujo táctico a un 4-4-2.



“Buscaba defender un poco más juntos, con Lucas en la derecha ayudando a Carvajal. Eso no significa dar un paso atrás, sino tener más equilibrio. Y el cambio de Cristiano, él puede salir de vez en cuando. Hoy estaba contento con el partido que ganamos y ya está, me quedo con esa”, explicó.



Por otro lado, sobre el paréntesis liguero de la próxima semana, Zidane lamentó que muchos de sus jugadores no vayan a descansar por los compromisos de las selecciones.



“No me voy a meter en eso, es lo que hay. Cuando vuelvan de las selecciones tendremos muchos partidos en 25 días y ahí nos lo vamos a jugar todo. Somos 24 jugadores y vamos a necesitar a todos”, dijo Zidane.



Por último, acerca del Athletic, el entrenador madridista dijo que es un equipo “que nunca baja los brazos” y que les puso en dificultades hasta el final. “Williams es un jugador con mucha movilidad que te puede poner en dificultades en cualquier momento, pero conseguimos pararlo”, concluyó.



