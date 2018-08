Real Madrid-Juventus, un duelo que brilla por la ausencia de Cristiano

Real Madrid y Juventus protagonizarán este sábado en Maryland (Estados Unidos) un partido rodeado de rumores sobre la posible salida del equipo español del croata Luka Modric y marcado por la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo, el estelar nuevo fichaje del conjunto italiano.

Ambos cuadros se medirán con motivo de la International Champions Cup en el estadio Fedex Field, ubicado a las afueras de Washington. Aunque la afición en EE.UU. albergó la esperanza de que vería el primer enfrentamiento del astro luso contra su antiguo equipo, la posibilidad se desvaneció porque el club italiano decidió darle descanso y aprovechó que la participación del portugués en el torneo no estaba estipulada.



Sin embargo, el partido no estará exento de alicientes ni de suspenso, pues el nombre que más suena por estos días previos al partido es el del croata Luka Modric, Mejor Jugador del Mundial de Rusia 2018, quien no se ha unido todavía al equipo 'merengue'.



Prensa y aficionados analizan con lupa cómo el nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, reaccionará ante la probable salida del centrocampista al Inter de Milán luego de cuatro campañas vestido de blanco y con gran suceso. Ante esta posibilidad, con seguridad volverá a tener minutos Dani Ceballos, por quien Lopetegui ha mostrado una cierta debilidad, a la que el joven ha correspondido de manera excelente durante el debut del club blanco en el torneo pese a la derrota por 2-1 ante el Manchester United.

Otro de los nombres propios de la jornada debería ser Sergio Ramos, quien podría disputar sus primeros minutos de la pretemporada tras acortar sus vacaciones para incorporarse al grupo en Miami. En general, cabe esperar que el entrenador reparta los minutos entre los 27 jugadores que tiene a su disposición después de que este jueves volvieran a Madrid los canteranos Luis Miguel Quezada, Adrián De la Fuente, Jaime Seone, Óscar Rodríguez y Francisco Feuillassier.



Por su parte, el equipo turinés completará el sábado su tercer partido del torneo tras haber ganado al Bayern Múnich por 2-0 y luego al Benfica en la tanda de penaltis después de la paridad 1-1. Se espera que el entrenador juventino, Maximiliano Allegri, siga dando minutos a los más jóvenes y a las nuevas incorporaciones, aprovechando la ausencia de Cristiano Ronaldo, y además siga trabajando en construir una delantera en la que ya no está Gonzalo Higuaín, cedido al Milán.



La gran incógnita en la escuadra turinesa estará en los laterales, puesto que Allegri podría apostar por pasar al portugués João Cancelo a la banda izquierda ante la posible marcha de Alex Sandro, a quien estos últimos días se viene vinculando con un posible fichaje por el PSG.

Alineaciones probables

Real Madrid: Navas; Theo, Vallejo, Nacho, Carvajal; Ceballos, Llorente; Bale, Isco, Vinícius Jr. y Mayoral.

DT: Julen Lopetegui.



Juventus: Perin; Cancelo, Benatia, Barzagli, De Sciglio; Marchisio, Emre Can, Pjanic; Pereira, Bernardeschi y Favilli.

DT: Massimo Allegri.



Estadio: Fedex Field (Landover, Maryland, EE.UU.), con capacidad para 82.000 espectadores.





EFE