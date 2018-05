Real Madrid marca una leyenda y, otra vez, es campeón de la Champions

La situación para el Liverpool se complicó en el primer tiempo, cuando entre lágrimas, la gran figura del club, el egipcio, Salah, abandonó la cancha, debido a un fuerte dolor en el hombro izquierdo.

La jugada en la que ocurrió el incidente fue al minuto 25 de la primera parte, cuando el defensa del Madrid, Sergio Ramos, chocó contra Salah, quien cayó al piso y se golpeó en la parte izquierda del cuerpo. Salah fue examinado dos veces, pero al minuto 29 decidió irse de la cancha, por lo que el conjunto inglés perdió confianza, seguridad, algo que aprovechó el Real Madrid. Ahí comenzó a perder el juego el Liverpool.



A esa altura del juego, Liverpool dominaba, llegó en varias ocasiones al arco de Keylor Navas, pero sus ágiles no supieron resolver, mientras que el conjunto español se montó en el partido y Cristiano Ronaldo tuvo una ocasión que pasó cerca del horizontal.



Real no jugaba bien, su rival, en varios pedazos de los primeros 30 minutos, lo metió en su arco. Kross, Ronaldo e Isco no estuvieron claros, pero el rival no supo aprovechar ese mal momento.

Así terminó el primer período.

En la segunda parte, el Madrid entró con todo y en el segundo minuto Isco tuvo la ocasión más clara de abrir el marcador, pero el horizontal se lo negó.



Pero tres minutos más tarde, el arquero inglés, Karius regaló el tanto, cogió el balón y cuando se lo iba a pasar a un compañero se encontró en el camino a Benzemá, que solo tuvo que empujarla para el 1-0 y allí comenzó la celebración del título número 13.



El 1-1 fue al minuto 10 del segundo período, de la salida de un tiro de esquina, Liverpool encontró la igualdad con un disparo de Mané. La alegría del Madrid duró solo 4 minutos.

Pero Gereth Bale tenía guardado un regalo, entró al minuto 16 del segundo tiempo en reemplazo de Isco y dos después se disfrazó de Cristiano Ronaldo, se levantó como el portugués en el juego contra Juventus, y de chilena clavó el 2-1: ¡GOLAZO!



Después de eso, pues, Liverpool trató de levantarse del duro golpe, pero no pudo. Real llegó más veces, tuvo el 3-1 Ronaldo, el mismo Benzemá, pero no entró.



Bale, a ocho minutos del final, disparó de media distancia y, otra vez, el golero Karius, dejó entrar el balón, con manos de mantequilla el balón se le pasó y el Madrid selló su victoria, logró su tercera ‘Orejona’ consecutiva y la 13 en su historia.









DEPORTES