El plan B del Real Madrid vuelve contra el Numancia

Real Madrid estrenará 2018 ante el Numancia con el choque de ida de los octavos de final de la Copa del Rey con una alineación marcada por la presencia de jugadores poco habituales con los que Zidane quiere dar impulso al "plan B" del conjunto madridista.

El último partido de 2017 dejó mal sabor de boca para el Real Madrid. La derrota por 0-3 ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu fue un verdadero jarro de agua fría para un grupo de jugadores que llegaron ilusionados a la cita después de ganar el Mundial de Clubes.



A 14 puntos de distancia del cuadro azulgrana con un partido menos, la Liga parece que ya casi es una quimera para el Real Madrid y la Copa se presenta como una oportunidad para conseguir llegar lejos en una de las dos competiciones.



Zidane, que cumplirá contra el Numancia dos años al frente del banquillo blanco, impulsará ante el cuadro soriano al grupo de jugadores que menos minutos tienen en la competición de la regularidad y en los partidos europeos.



La temporada pasada ganó casi todo con un banquillo excepcional que dio muy buenos resultados y en el presente curso quiere que los jugadores que conforman "el plan B" vuelvan a funcionar.



Aunque hasta el momento los futbolistas menos habituales no han dado el mismo rendimiento que hace meses, muchos de ellos tendrán una oportunidad contra el Numancia de reivindicarse. Uno de ellos será Borja Mayoral, que sustituirá al lesionado Karim Benzema en la delantera, y de otros nombres que provocarán una rotación masiva.



Es el caso de Dani Ceballos, Theo Hernández, Marcos Llorente, Jesús Vallejo, Lucas Vázquez o Kiko Casilla. Es posible que Zidane los utilice en Los Pajaritos junto a futbolistas que no son titulares indiscutibles pero sí han jugado más como Mateo Kovacic, Nacho Fernández e incluso Marco Asensio, que formará parte del once de Zidane después de su suplencia ante el Barcelona.



Con Benzema como única ausencia por lesión, el entrenador francés podrá gestionar el banquillo con muchos nombres y uno de ellos, Gareth Bale, podría disponer de minutos para coger la regularidad que necesita para volver a su mejor estado de forma. Además, Dani Carvajal, sancionado para el choque de Liga contra el Celta, podría ser titular para sentar a Achraf en el banquillo.



La propuesta

Por su parte, el Numancia se ha propuesto complicar al Real Madrid la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que arranca mañana en el estadio de Los Pajaritos, que estará lleno y donde el entrenador numantino, Jagoba Arrasate, ha reconocido que su equipo tendrá que hacerlo "perfecto" para conseguir su objetivo. Diez años después del último lleno absoluto en Los Pajaritos y un día antes del partido de ida, el técnico del Numancia compareció en rueda de prensa para insistir en que su equipo tiene que aspirar a minimizar la diferencia de potencial con el Madrid con un buen partido que le permita competir.



“Todos queremos mostrar la mejor versión y a ver si somos capaces de dar buen nivel”, señaló tras recordar que el Numancia ha superado ya tres eliminatorias, la última para eliminar al Malaga.



En cuanto a posibles cambios, adelantó que sacará un once competitivo pero pensando en el compromiso liguero del domingo, cuando el equipo será prácticamente nuevo.

El entrenador del Numancia confirmó que la idea futbolística que planteará mañana será la de siempre, aunque confirmó que otra cosa será lo que les dejen hacer. “Salgan los que salgan la idea será la misma. No vamos a hacer nada especial porque venga el Real Madrid”, ha resaltado. El entrenador rojillo dijo que el Numancia se encuentra bien desde un punto de vista anímico y “superilusionado”, aunque eso no sea garantía de cuajar un buen partido.



También apuntó que su plantilla sólo piensa en el partido de mañana para estar a la altura y confirmó que si son capaces de sacar un buen resultado pensarían que la eliminatoria estaría abierta en el partido de vuelta. Pere Milla, el goleador numantino en el inicio liguero, regresa a la competición tras mes y medio de baja por una lesión, según confirmó Arrasate, que también declaró que el partido será especial para Soria:



“Espero que sea una fiesta y que el equipo pueda estar a la altura”.



Alineaciones probables:

Numancia: Munir; Unai Medina, Elgezabal, Carlos Gutiérrez, Ripa; Diamanka, Iñigo Pérez; Nacho, Pere Milla, Marc Mateu; Manu del Moral.



Real Madrid: Casilla; Achraf o Carvajal, Vallejo, Nacho, Theo; Dani Ceballos, Llorente, Kovacic; Lucas Vázquez, Asensio y Mayoral. Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Estadio: Los Pajaritos. Hora: 21.00 (20 GMT).



EFE