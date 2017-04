Real Madrid eliminó al Bayern Múnich y avanzó en la Liga de Campeones

En un juego emocionante, con un discutido arbitraje de Víktor Kassai, venció 4-2 al Bayern en los cuartos de final del torneo.

Ya es costumbre, en los tiempos recientes, ver cómo el Real Madrid tiene que sufrir primero para después gozar. Le pasó en la final de la Liga de Campeones de 2014 frente al Atlético, cuando un gol de Sergio Ramos en el último de los 90 minutos forzó el alargue: luego goleó. Le volvió a pasar frente al mismo rival, en la misma instancia, el año pasado, cuando los ‘colchoneros’ los llevaron hasta el desempate desde el punto penalti. Y ahora lo puso a sufrir el Bayern, que le ganó en el Bernabéu en los 90, pero no pudo aguantar, con uno menos, en la prórroga.



Otra vez, el Madrid está en semifinales. Y otra vez, gracias a Cristiano Ronaldo, que apareció en los momentos clave del partido para anotar tres goles.

Los goles son amores, Cristiano Ronaldo, el rey del Real Madrid. Foto: AFP

“Jugamos muy bien. Bayern es un equipo que puede hacer un gol en cualquier campo, pero generamos muchas oportunidades. No tengo dudas, Real Madrid fue mejor, hacerle seis goles al Bayern no es fácil”, dijo Cristiano después del partido.



Bayern salió con la idea de comerse vivo al Madrid. Y en el primer tiempo, de entrada, trató de meterlo en un arco. Tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para encontrar la ventaja, con un claro penalti de Casemiro a Arjen Robben. Hasta ahí, bien el juez. Pero se olvidó de amonestar al brasileño, que tenía amarilla. El polaco Robert Lewandowski engañó Keylor Navas y anotó el 0-1, a los 7 del segundo tiempo.



Luego, el partido se volvió un intercambio de golpes, en el buen sentido futbolístico: atacas tú, ataco yo. Y en ese mano a mano, Cristiano Ronaldo anotó el 1-1, a los 30, tras un buen centro de Casemiro. Pero en la siguiente jugada, la suerte estuvo del lado del Bayern: Nacho y Sergio Ramos llegaron a hacer un cierre. El toque del primero pegó en el segundo y dejó sin opción a Navas. La ventaja conseguida en el Allianz Arena se acabó en 77 minutos.



Hasta ahí, el Bayern parecía superior. Pero vino una jugada que resultó clave para el desarrollo de la serie: Arturo Vidal fue a hacer un cierre al lado de la raya lateral y el juez consideró que fue falta. El video demostró que no había infracción. Y como el chileno ya tenía amarilla, pues terminó afuera del partido.



Sin embargo, el Bayern tuvo la valentía para tratar de evitar la prórroga, pero no quién rematara, porque Lewandowski, que venía de una lesión, se fue agotado. En cambio, el Real Madrid tenía a Cristiano, que en los 30 adicionales definió la serie. Primero, a los 14 del primer suplementario con un remate dentro del área, que fue el 2-2, tras un pase de Ramos. Eso sí, amigo Kassai, había fuera de lugar. Y luego, a los 3 del segundo, en un contragolpe que inició Marcelo y remató CR7, también con algunas dudas sobre su posición.



Bayern se resignó y Marco Asensio, con un derechazo a los 7 del segundo tiempo extra, acabó con las ilusiones bávaras. Bien lo dijo Cristiano: es bien difícil hacerle seis goles al Bayern. Pero cómo sufrió el Madrid antes de conseguirlos. Ah: James vio todo el partido desde afuera…



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc