Cabeza de Ramos clasificó a un Real Madrid sin ideas...

Otra vez el capitán, de nuevo Sergio Ramos. El Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la mano de su estandarte. Dos cabezazos en el segundo tiempo fueron suficientes para acabar con la ilusión del Nápoles, que con un gran primer tiempo alcanzó a creer que podía remontar el 3-1 del juego de ida. La peor cara del club español fue lavada por la cabeza de Ramos.

En el primer tiempo, el equipo del técnico Zinedine Zidane pasó desapercibido por un estadio San Paolo en llamas, que cada que tocaba el balón un madridista chiflaba sin cesar. A los diez minutos de juego, Nápoles ya había tocado la puerta dos veces: un casi gol olímpico de Faouzi Ghoulam y un remate desviado de Marek Hamsik inquietaron el arco de Keylor Navas.



El Madrid solo apeló a tirar pelotazos profundos para que buscaran suerte Benzema, Bale o Cristiano Ronaldo; sin embargo, eran fácilmente controlados por los defensas del equipo italiano.



Previo al encuentro, en España se criticó que el Real Madrid no tenga actitud, ni sea solidario ni tenga fútbol cuando juega la BBC. Así fue. Una y otra vez, los visitantes veían pasar el balón sin respuesta alguna, lo que fue aprovechado en el marcador.



Después de una serie de pases consecutivos, Hamsik se la dejó servida en el área a Dries Mertens para que, al minuto 23, con un remate fuerte cruzado venciera la resistencia de Navas, que sigue demostrando no ser el mismo arquero seguro de la temporada pasada.



El Real intentó despertarse y empatar rápido el juego. Pudo hacerlo luego de la única jugada colectiva del Madrid en toda la primera parte que dejó a Cristiano Ronaldo cara a cara con Pepe Reina, a quien dejó en el camino y remató cruzado, pero el palo rebelde le negó la anotación al portugués.



Faltando 10 minutos, Nápoles pudo aumentar el marcador y ponerse ganador de la serie. Mertens aprovechó un rebote anticipando a la defensa del equipo español, el remate salió mordido y de nuevo los palos eran protagonistas del partido.



Y para que no quedaran dudas del dominio de los italianos, en la última jugada de peligro de la parte inicial, Navas se hacía protagonista sacándole un remate a quemarropa a Hamsik que pudo ser el segundo de la noche.



Hasta ese momento, la pasividad y poca intensidad ponían en juego la clasificación; cada que querían, los locales remataban; el medio campo español ni quitaba ni creaba. La peor cara del Real Madrid se hacía evidente ante un San Paolo que enardecía.



Para el complemento, el equipo de Zidane tenía que inventarse otra cosa para escapar del abismo que se avecinaba. Pero no fue Cristiano, ni Bale ni Benzema el encargado de “poner las cosas en orden”, fue el capitán; otra vez, Sergio Ramos salió al rescate.



Cinco minutos pasaron después del descanso para que la jugada preferida del Real Madrid en los últimos tiempos fuera ejecutada. Centro desde el tiro de esquina al área, Ramos se levanta más que todos y se infla la red.



El empate puso contra la pared a los locales. Seguro en las tribunas, y el público del fútbol general se preguntaba: si Ramos siempre hace lo mismo ¿por qué no lo marcan?



Nadie puede dar una respuesta. Pero como para que no quede ninguna duda de cómo se realiza la jugada, seis minutos después el capitán repitió la dosis. Esta vez desde el costado derecho; otro centro de Kroos, Ramos salta más que todos, esta vez rebotó en la cabeza de Mertens y adentro, 1-2 y se acabó la serie.



El resto del partido sobró. El Madrid se asentó, como debió hacerlo desde un principio, y distribuyó el balón a su antojo. Los silbidos bajaron la intensidad y el aliento de una hinchada confiada en una gran noche se iba desmoronando.



Al final entraron Lucas Vázquez, Isco y Álvaro Morata; este último puso la puntilla final al resultado luego de aprovechar, en el último minuto, un rebote de un remate de Ronaldo, y marcar el 1-3 definitivo.



James no tuvo la oportunidad esta vez de ingresar; desde el banco tuvo que ver el, tal vez, peor primer tiempo de la era Zidane y también cómo, una vez más, el héroe de la ‘Décima’ salió al rescate. Otra vez el capitán, de nuevo Sergio Ramos.



Ospina, 10 goles en dos juegos



Bayern de Múnich no tuvo piedad con el Arsenal y volvió a golearlo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Esta vez, en Londres, repitió la dosis y lo superó por 1-5, idéntico marcador al de la ida. Así avanzó a cuartos con un global de 10-2.



Aunque empezó ganando el partido, el Arsenal volvió a ser humillado por el equipo alemán. El arquero colombiano David Ospina, quien atajó tanto el partido de ida como el de vuelta, recibió 10 goles.



Barça, por la remontada



Este miércoles, Barcelona tendrá la difícil tarea de buscar darle vuelta al 4-0 que le propinó el Paris Saint Germain en el juego de ida de los octavos de final en la Liga de Campeones.

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, se mostró optimista respecto a las opciones de remontar la eliminatoria: “Si un equipo puede marcarnos cuatro, nosotros podemos meterle seis”, dijo en rueda de prensa. Por su parte, el delantero uruguayo, Luis Suárez, considera el partido de hoy “la ocasión soñada para marcar la historia de este club y del fútbol mundial”. El partido se iniciará a las 2:45 de la tarde con transmisión de Fox Sports.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

@camilomanriquev