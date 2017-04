Con sufrimiento en el final, Real Madrid derrotó 2-1 a Valencia

Real Madrid no aflojó y se mantiene en la lucha para ganar la Liga española. Este sábado, con James Rodríguez como titular, derrotó al Valencia 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu. El Madrid, que comenzó ganando con gol de Cristiano Ronaldo –quien falló un penalti–, sufrió al final, pero con un gol salvador de Marcelo, se quedó con los tres puntos.

James arrancó entre los inicialistas, como lo hizo en la fecha anterior contra Deportivo la Coruña, cuando anotó dos goles. Pues esta vez ocupó la habitual posición del ausente Gareth Bale. Arrancó jugando en el ataque, por la zona derecha, aunque se movió constantemente a la izquierda, donde creó buenas sociedades con Marcelo. Su partido fue aceptable, cumplió las funciones, tuvo sacrificio e intervino en el circuito de ataque del Madrid. Jugó 66 minutos.



Valencia, que es un equipo que suele crearle problemas al Real Madrid, pero que atraviesa una mala temporada, demostró en el Bernabéu su pobre campaña y su bajo nivel. Y con todo y eso complicó al final. Asustó un par de veces en el primer tiempo, una fue muy temprano, a los 56 segundos de juego cuando sorprendió a una defensa dormida del Madrid. Santi Mina recibió un pelotazo lago del arquero Alves, que sobró a la defensa madridista y el atacante falló en doble remate solo frente al portero Keylor Navas.



Pero rápidamente, después de ese susto inicial, el Real Madrid se adueñó del balón y del juego, aunque tardó para crear peligro. El primer acercamiento fue justamente de James, quien a los 26 minutos cobró un muy buen un tiro libre, desde la zona derecha y con efecto. La pelota se fue cerrando hacia el arco y por poco se mete en un ángulo mientras el portero Alves le hacía vista.

Inmediatamente después vino el gol de Cristiano, a los 27 minutos. Carvajal le metió un centro perfecto desde la derecha del Madrid y Ronaldo apareció en el área completamente solo y con un cabezazo certero, abajo, puso a ganar a los merengues, 1-0, mientras los defensores del Valencia se preguntaban de dónde había salido CR7 y por qué estaba tan solo.



El Madrid mantuvo su dominio, aprovechando que el rival era inofensivo, pero no creo más opciones de gol en el primer tiempo. Al contrario, bajo el ritmo de juego, soltó el acelerador y dejó que pasaran los minutos, dándole trámite el resultado a su favor.



En el segundo tiempo Madrid salió a ampliar el marcador para no correr riesgos. Benzema estuvo muy cerca. En su mejor acción atacó por la izquierda, enganchó y engañó a su marcador y sacó un potente remate de pierna derecha que se estrelló en el palo izquierdo del arquero. Era el segundo e inexplicablemente la pelota no entró.

Inmediatamente después, apareció Modric, quien tomó el balón en el área y ante un sutil agarrón de Parejo, que lo marcaba por la espalda, cayó y el árbitro sancionó penalti, que fue muy protestado por los jugadores visitantes.



Cristiano Ronaldo tomo el balón, como siempre, pero se enfrentó a un portero experto en atajar penaltis, como lo es el brasileño Alves, quien voló a su palo izquierdo y le evitó el segundo gol al portugués.



A James se le acabó el partido al minuto 66, cuando fue sustituido por Asensio. El colombiano se marchó en medio de algunos aplausos. Aunque no fue brillante ni definitivo, tuvo un buen partido. Se marchó cuando el triunfo parecía sellado porque el rival no respondía. No fue así.



Valencia puso a sudar a los merengues al final del partido con un golazo de tiro libre de Dani Parejo, a los 82 minutos. El balón superó la barrera y se clavó a un ángulo, bien arriba. Parecía que el triunfo se les escapaba a los madridistas pero a los 85 minutos, apareció Marcelo con un bonito remate cruzado para ser el héroe y salvador.

Real Madrid no tuvo su mejor partido, pero cumplió la tarea y ganó 2-1 en su casa. Sigue en la lucha para ganar la liga española. Le quedan cinco juegos.



