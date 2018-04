Un inteligente Real Madrid derrotó 1-2 al Bayern en la Champions

El Real Madrid no siempre necesita ser el Real Madrid. A veces, como este miércoles, le basta con aparentar. Sobre su impecable traje blanco se puso uno negro, el de la lucha, el del sacrificio. Con ese overol dio otra muestra de contundencia en Europa, para demostrar que su jerarquía se adapta a las necesidades. Esta vez le ganó 1-2 al Bayern Múnich en Alemania, en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones. Y no necesitó brillar. Ni siquiera precisó de Cristiano Ronaldo.

La serie parece de final, pero el fútbol hizo gala de lo que es: apenas la semifinal. En la cancha hubo dos equipos gigantes jugando a no equivocarse, a evitar el mínimo riesgo. Demasiado respeto en la grama. Se estudiaron todo el primer tiempo, como si no se conocieran ya de memoria. Bayern tenía la responsabilidad por ser el anfitrión.



Pero a los 8 minutos perdió por lesión a Robben, y desde ahí ya se podía presentir que su desenlace no sería bueno. Que sería un partido para sufrir. Y lo sufrió. En la cancha estuvo James Rodríguez desde el principio, con ese deseo evidente de trascender ante su equipo anterior, aquel donde no fue feliz: como en una traición del traicionado. James, inspirado, se reveló y metió uno de esos pases que en el Madrid casi no le dejaron hacer: largo, profundo, letal. Kimmich, el lateral derecho, llegó al encuentro de esa asistencia: 1-0. El panorama era brillante para James y el Bayern. Pero parece que olvidaron que al frente estaba el Real Madrid o lo que parecía ser el Real Madrid. Se dejaron engañar por ese disfraz.



Real Madrid ganó este partido porque el Bayern fue incapaz de aprovechar ese envión que le dio el gol: cuando debió liquidar y tuvo cómo hacerlo, absolvió a su rival. Además, se encontró con un adversario que no se desesperó, que estuvo más preocupado por defender, como si el 1-0 no agrietara sus aspiraciones: demasiada confianza en el Bernabéu. Sin embargo, dentro del Madrid, se sabe, corre sangre hirviendo. La primera oportunidad que vieron la aprovecharon, castigando al rival por su indulgencia.

Los jugadores del Bayern Múnich celebran el primer gol. Foto: AFP

El empate fue sorpresivo porque el Madrid no hacía méritos, no lo buscaba. Y porque en esa jugada parecía que no iba a pasar nada. Era un tiro de esquina que no metía miedo. Pero Marcelo conectó un remate que ni siquiera se vio potente, apenas un disparo que fue directo a un palo, y fue el 1-1. Marcelo disfrazado de Ronaldo, pero más sutil. Bien camuflado. Iban 44 minutos, un momento ideal para los españoles y catastrófico para los alemanes.



Ese gol fue como una red arrojada sobre las piernas de los jugadores del Bayern, sobre sus ideas y sus ganas. El equipo alemán se enmarañó. Buscó el triunfo con imprecisión. Ribéry casó un duelo con el arquero Navas, y lo perdió por goleada.

Lewandowski apenas intimidó a su soledad. Robben miraba desde afuera. Y James se sintió abandonado. La pelota dejó de ir a sus pies. Quedó aislado.



El Madrid también ganó ayer porque aprovechó esa nebulosa local. Espero a que se desesperara. Y pegó en otro momento oportuno. Aunque en una semifinal todos los momentos sean oportunos. Pero es que apenas empezaba el segundo tiempo, solo 12 minutos. El Bayern estaba tan lanzado al ataque que no podía tener el mínimo descuido. Y tuvo uno máximo. Rafinha se las dio de bondadoso y regaló un balón que dejó a sus compañeros condenados. Madrid aceptó el regalo y lo desenvolvió en el arco rival. Asensio dio la estocada, el 1-2. También se vistió de Ronaldo.

James Rodríguez pelea un balón con Dani Carvajal. Foto: AFP

Cristiano apareció muy poco en todo el partido. Los alemanes lo anularon, pero en esa coherente preocupación descuidaron al resto del ejército. Y quedó demostrado que el Real Madrid no solo depende de su goleador. La lección sería: anulen a Cristiano y aguanten a una bestia de 10 cabezas. ¡Escojan! El Bayern no tuvo guerreros para cortar esas cabezas.



Bayern Múnich no se entrega. Sobre todo en una Champions de resultados inesperados. “El partido ha mostrado a un Real Madrid vulnerable en defensa, y ante Juventus fue buena muestra de ello en el Bernabéu. Podemos ser optimistas para la vuelta. Vamos a intentar corregir el resultado de la ida”, dijo el DT Jupp Heynckes, intentando llenarse se esperanzas. Zinedine Zidane, el DT del Real Madrid, apeló a la mesura: “Sabemos que vamos a tener que sufrir en la vuelta”, dijo.



Ahora, al Bayern le tocará hacer la tarea que menos quería, tener que ir a exponerse al Bernabéu. No le queda de otra. Y no sabe si tendrá a Robben. El Real Madrid ya hizo lo más difícil, ganó vestido de overol, y sin siquiera despeinarse.

Síntesis

Bayern Múnich: Sven Ulreich; Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng (Niklas Schüle 34), Rafinha; Arjen Robben (Thiago Alcantara 8), Javi Martínez (Corentin Tolisso 75), Thomas Müller (cap), James Rodríguez, Franck Ribéry y Robert Lewandowski. DT: Jupp Heynckes.



Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos (cap), Raphael Varane, Marcelo; Luka Modric, Casemiro (Mateo Kovacic 83), Toni Kroos; Isco (Marco Asensio Willemsen 45+1) y Lucas, Cristiano Ronaldo. DT: Zinedine Zidane.



Estadio: Allianz Arena (Múnich)



Asistencia: 70.000



Árbitro: Bjorn Kuipers



Goles: Bayern Múnich: Kimmich (28) Real Madrid: Marcelo (44), Asensio (57)



Amonestaciones: Bayern Múnich: Ribéry (52), Thiago Alcantara (89) Real Madrid: Casemiro (78)



PABLO ROMERO

​Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET