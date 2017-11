Real Madrid y Besiktas, a octavos de final; Dortmund, eliminado

Real Madrid, que goleó al Apoel (6-0) y Besiktas, pese a empatar en casa contra Porto (1-1), sellaron su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, una instancia que no verán ni el Mónaco ni el Borussia Dortmud.

Otro ilustre europeo, el Nápoles, flamante líder destacado de la Serie A italiana, tampoco dependerá de sí mismo en la última jornada para alcanzar los cruces. Real Madrid y Besiktas se unen al París SG, Bayern de Múnich, Mánchester City y Tottenham, que ya estaban clasificados para octavos.



En Nicosia, el Real Madrid arrasó a un rival muy débil y dejó sentenciado el duelo en la primera mitad. Luka Modric abrió el marcador con un tiro lejano (23), Benzema hizo el 2-0 al aprovechar un pase en profundidad (39), Nacho hizo el tercero tras un saque de esquina (41) y Benzema hizo el cuarto en el 45+1 antes de que Cristiano Ronaldo rubricara el quinto (49) y el 6-0 (54).



Los dobletes de Benzema y Cristiano deberían servir como bálsamos para ambos, protagonistas hasta ahora de una decepcionante temporada. Benzema, muy cuestionado en la Liga, no había vuelto a marcar en Europa desde febrero pasado.



Cristiano, por su parte, se mantiene como líder de los goleadores de la Liga de Campeones con ocho tantos, siendo el único jugador que ha logrado marcar en cada uno de los cinco encuentros disputados hasta ahora de la fase de grupos.

Dobletes de Ronaldo y Benzema

"Creo que ha sido una jornada muy buena para nosotros. Lo que más me gusta es el juego, seguimos creciendo y eso es lo más importante, no es fácil meter seis goles, hicimos un partido serio y marcamos rápidamente y eso es importante para nosotros", destacó el técnico blanco Zinedine Zidane.



El vigente campeón de Europa se mete por decimoquinta vez consecutiva en octavos de final de la 'Champions', a falta de un partido para finalizar la fase de grupos del torneo continental.



Los blancos se aseguraron el pase como segundos del grupo H después que el líder de la llave, el Tottenham, ya se haya adueñado del primer puesto al ganar 2-1 en el campo del Borussia Dortmund, un resultado que deja fuera a los alemanes.



El otro equipo clasificado para octavos este martes fue el Besiktas, que tuvo suficiente con el empate que sacó en casa ante el Oporto, que se adelantó por obra del brasileño Felipe Augusto (28).



El tanto del empate que clasificó a los turcos para los octavos de la máxima competición europea por primera vez en 31 años fue el también brasileño Anderson Talisca (40).



Ese resultado, además, daba esperanzas de clasificación al Mónaco del colombiano Radamel Falcao, pero los franceses, que llegaron a semifinales en la pasada edición, cayeron con estrépito en casa ante el RB Leipzig.



El brasileño Jemerson, con un gol en contra, adelantó a los alemanes en el minuto 6 y Timo Werner amplió diferencias con un doblete (9 y 31 de penal). Falcao redujo diferencias (43), pero el guineano Naby Keita sentenció antes de la pausa (45+1).



La derrota no solo deja al equipo francés fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones, sino que le condena al último puesto de la llave G y, por tanto, sin posibilidad de jugar la Europa League.

Empate 'loco' del Sevilla

El otro boleto a octavos se lo jugarán en la última jornada el Oporto, que recibirá al Mónaco, y el Leipzig, que jugará contra el Besiktas. Ambos suman 7 puntos. En el grupo E queda todo por decidir, después de que Sevilla y Liverpool empatasen a tres en un partido loco y de que el Spartak de Moscú no fuese capaz de ganar en casa al modesto Maribor eslovano, ya eliminado.



El Sevilla, que necesitaba un triunfo para sellar su pase a octavos, vio cómo un estelar Roberto Firmino (dos goles y una asistencia) se erigió en protagonista de una fulgurante primera parte visitante (3-0), antes de que el Sevilla anotase tres goles en el segundo acto, con doblete del francés Wissam Ben Yedder (51 y 61, de penal) y otro del argentino Guido Pizarro en el descuento (90+3).



"Fue un gran partido, estoy realmente emocionado por lo que ha pasado, me alegro mucho por mis jugadores, por la reacción que tuvieron, por el orgullo que mostraron", dijo el técnico argentino del Sevilla Eduardo Berizzo.



El Sevilla deberá ahora ganar en la última fecha en Eslovenia a un desahuciado Maribor. Incluso perdiendo, los de Berizzo estarán en octavos siempre que el Spartak de Moscú no gane en Anfield.



Finalmente, en el grupo F, el Nápoles está al borde del abismo pese a golear 3-0 al Shakhtar en una gran segunda parte, con goles de Lorenzo Insigne (56), el polaco Piotr Zielinski (81) y el belga Dries Mertens (83).



Al Shakhtar le queda el consuelo de que sigue dependiendo de sí mismo: si empata en casa en la última jornada ante el City o el Nápoles no gana al Feyenord en Róterdam, los ucranianos estarán en octavos.



El City, ya clasificado, cumplió con lo mínimo derrotando por la mínima al Feyenord, con un tanto de Raheem Sterling en el tramo final del encuentro (88).



