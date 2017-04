'Hay que salvar la dignidad, levantar cabeza y pelear': Reinaldo Rueda

Atlético Nacional perdió 1-0 en la visita a Estudiantes, en La Plata, en su tercer compromiso en la Copa Libertadores. Mientras que el conjunto argentino se aferra a la esperanza de clasificar, el colombiano tiene que sumar las nueve unidades restantes y esperar resultados.



“No nos encontramos y no hicimos el partido que se requería para esta instancia. Estuvimos muy imprecisos en los pases y en el primer tiempo la colectividad no se vio”, reconoció el director técnico Reinaldo Rueda.

El timonel del vigente campeón de América manifestó que las lesiones de Felipe Aguilar y Macnelly Torres, la sanción de tres fechas a Mateus Uribe y el cambio de varios elementos con respecto al año pasado, afectaron el rendimiento.



“No es por sacar excusas o abrir el paraguas, pero estamos en una transición difícil. Se fueron jugadores importantes en el mediocampo y el frente de ataque, pero todavía hay puntos en disputa”, agregó el vallecaucano.

Y es que mientras exista la posibilidad matemática, por mínima que sea, Rueda aseveró que intentarán conseguir el cupo a los octavos de final del certamen internacional, así dependan de los marcadores de los contrincantes.



“Iniciar con mal pie la Copa, llenó de precipitud al equipo y hemos sufrido mucho en la pelota quieta. Tenemos una dignidad que salvar y un status que defender; hay que levantar cabeza y pelear hasta último momento”, cerró el DT.



