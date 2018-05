'Hicimos todos como para ganar, pero no se pudo convertir': Bedoya

Santa Fe dejó escapar dos puntos en Bogotá, contra Flamengo. Sin embargo, sigue con vida y con opciones de clasificar. Gerardo Bedoya, asistente técnico, analizó el empate y los factores que no le permitieron ganar los tres puntos:

"Tuvimos la pelota, generamos más fútbol, tuvimos ocasiones de pelota quieta, un penalti que no se pitó. Hicimos todos como para ganar. Pero no se pudo convertir. La idea es seguir mejorando, trabajar en definición", dijo Bedoya en rueda de prensa.



Bedoya comentó que la idea de Santa Fe en este nuevo proceso es que sea un equipo más corto y con preponderancia de Armando Vargas. "El equipo mejoró. Armando tiene que aparecer más, con él, el equipo se ve diferente. Genera fútbol y pretendemos eso de él. Ellos juegan bien y nos salían jugando y tratamos de cortar. No es fácil cambiar de la noche a la mañana, pero sí queremos un equipo corto, que juegue en campo contrario", agregó Bedoya.



Por su parte, el volante Yeison Gordillo, el más destacado del partido, aseguró: “Se corrió, se metió, la tuvimos, controlamos al rival, pero lastimosamente sumamos solo un punto, ante un rival complicado. No está todo perdido, queda ganarle a River”, dijo el volante Gordillo, a Fox Sports.

DEPORTES