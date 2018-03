'Haremos el análisis y en su momento se tomarán decisiones': Pékerman

El técnico José Pékerman quedó conforme con la exigencia y el nivel que mostró Colombia en el partido contra Australia, que terminó 0-0. Dijo que aún no es momento de tomar decisiones y que le sacó provecho a los entrenamientos, tanto como a los partidos. Estas son sus reacciones.

Borja, Mojica y Mateus. "Son buenas las sensaciones porque los muchachos buscan su oportunidad. Intentaron hacer lo mejor que pudieron. No es fácil cuando hay tantas variantes. No es fácil tener el rendimiento ideal, siempre con esa presión de en pocos minutos poder hacer todo perfecto, pero ha sido muy bueno. Todavía no es tiempo de decisiones, simplemente, son conceptos que vamos almacenando en lo que nos queda para seguir trabajando. Haremos el análisis y en su momento se tomarán las decisiones".



Actitud. "La rebeldía estuvo porque es rebeldía no desesperarse, como a los que les gusta jugar con el balón, cuando se juega en cancha rápida. No quiero exagerar, pero da la sensación de que es más pequeño el campo. Este escenario no va a ser en un Mundial. Hay que tener esa rebeldía de aceptar las decisiones y que no podemos jugar como el rival, queremos otra cosa y hay que buscar las soluciones. Vimos a James calmado porque él a veces quiere lograr todo lo que es capaz y a veces nos pasamos de revoluciones. Intentamos con los jugadores del medio con Uribe, Aguilar, con Lerma, con Chará, con otras características y con la pujanza de Borja, que nos dio profundidad. Colaboraba la línea de la defensa de Australia y la característica de Borja les hizo daño. Tuvimos situaciones y con un poco más de precisión pudo haber entrado y hubiéramos analizado de la misma manera".



Rotación. "No es fácil rotar a todos los futbolistas que teníamos. Por una parte analizamos el trabajo aun sin los juegos: el entrenamiento, en cómo captamos las ideas que en la práctica previa realizamos, situaciones de juego que pueden mostrar los jugadores, su capacidad de adaptación. Eso para explicar lo que ustedes no ven, tenemos avance en ese aspecto. Después en lo competitivo no es sencillo porque uno quiere un buen partido, ganar confianza y en la competencia que todos realicen con soltura lo que pueden hacer. Dadas las circunstancia, un debut en ese campo (el de Bernardo Espinosa), la posibilidad de recibir un contragolpe, con Yerry hay confianza superior, lamentando no poder ingresar a Bernardo ni a Cantillo, que hubiera merecido mostrarlo hacia afuera. O tener jugadores de la calidad de Quintero y Gio con tan pocos minutos. Pero hay que buscar un equilibrio. Se agregó un cambio menos por la lesión de Óscar también".



Rivales en el Mundial. "Necesitamos visualizar lo que es Polonia y Senegal, no solo Japón. Japón es rápido, que tácticamente trabaja muy bien en el campo y quizá con menos estructura física y mucha velocidad y es un equipo con más experiencia en muchos jugadores. Tengo poca conciencia de que haya jugadores de Australia con Mundiales. Japón tiene muchos mundialistas, que repiten incluso".



Elogios internacionales. "Me gusta que se hable bien del equipo pero para ser mejores del mundo hay que demostrarlo con resultados. Somos un equipo que ha ido creciendo, en el tiempo, con los futbolistas y la competencia y la segunda participación en un Mundial, se ve madurez que nos satisface pero eso no nos tiene que hacer perder el rumbo, porque hay grandes equipos, favoritos y tenemos que seguir haciendo camino".



El juego del rival. “Lo importante de un equipo es tener en el plantel muchas alternativas. A muchos no les gusta quedar afuera o jugar menos, pero bendito sea que los tenemos, porque resuelven. A veces con un solo sistema no alcanza para contrarrestar este tipo de equipos. El fútbol es tan bonito que cada uno utiliza sus mejores armas. Australia las usa y eso es valioso para ellos, como lo hace Grecia, la misma Italia, entonces hay que prepararse para este tipo de partidos. Nos da tranquilidad la madurez de los jugadores para tener calma y aprovechar las variantes que tenemos. Eso nos va a ayudar mucho. Quizá en otro tipo de partido hubiéramos tenido un jugador para ayudar a James en lo creativo que quizá hubiera podido aclarar situaciones".

