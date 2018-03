'Cuando hay que estar bien es dentro de tres meses': James Rodríguez

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, valoró positivamente el empate de su equipo frente a Australia en Londres (0-0) y la gira europea y destacó que "cuando hay que estar de verdad bien es dentro de tres meses", en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Hay que verlo por el lado bueno y creo que hemos estado bien. No quiso entrar el gol, pero cuando hay que estar de verdad bien es dentro de tres meses", aseguró el '10' en Craven Cottage al término del duelo.



El equipo colombiano puso fin así a la gira europea con un balance positivo, de un triunfo y un empate: el pasado viernes derrotaron con justicia a Francia en París por 2-3 y este martes firmaron una igualada sin goles ante los 'socceroos', en un duelo en el que merecieron mucho más y tuvieron ocasiones de sobra para llevarse la victoria.



"La gira estuvo buena. Contra Francia jugamos muy bien y hoy hay que verlo por el lado bueno. Hemos hecho un muy buen partido", explicó James.



"Esta selección es mucho más madura. Cuando se da este tipo de partidos hay que intentarlo. Hoy no pudo ser, pero jugamos bien", valoró.

EFE