Razones del favoritismo de Colombia (opinión)

No tendría ninguna justificación perder puntos frente a Bolivia y Venezuela, los equipos más flojos de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Y en el caso de los bolivianos, los antecedentes son aún más malos. Acá, algunas explicaciones, cifras en mano, para entender que Colombia no puede ceder ni siquiera un empate este jueves en Barranquilla.



1. Inestabilidad. Aparte de los dos cambios de cuerpo técnico (Mauricio Soria es el tercer DT que tiene el equipo en la eliminatoria, después de Julio César Baldivieso y Ángel Guillermo Hoyos), Bolivia es el segundo equipo que más jugadores ha utilizado: 44, solamente superado por Venezuela, que ha tenido 45. Esta vez llamó a 30, con la idea de dejar a algunos reservados para enfrentar a Argentina. ¿Es necesario recordar en qué posición están

2. Mal visitante. En esta eliminatoria, Bolivia solamente había sacado un punto a domicilio, frente a Chile, y lo perdió en el escritorio. No marcó un solo gol. Y en los dos últimos partidos le metieron diez. Sí, cinco fueron de Brasil, el líder de la eliminatoria. Pero los otros cinco se los hizo Venezuela. ¡El colero!



3. La historia tampoco le ayuda. Hace 52 partidos que no gana como visitante (la última, el 18 de julio de 1993, 1-7 a Venezuela). Nunca lo ha hecho desde que la clasificación para la Copa del Mundo se hace con el formato de todos contra todos. Y de los 72 juegos que ha disputado por fuera, solamente ganó tres: dos fueron a Venezuela (1977 y 1993) y el otro, a Perú (en 1989).



4. En Colombia no le rinde. Bolivia ha jugado cinco partidos de eliminatoria en suelo colombiano, dos en Bogotá y tres en Barranquilla, y perdió los cinco. En la capital cayó 2-0 en el 2001 y 2-0 en el 2009. En el Metropolitano, dos veces la golearon (3-0 en 1997 y 5-0 en 2013) y la otra, cayó 1-0 en el 2004. Para encontrar una victoria boliviana hay que retroceder 23 años, y fue en un partido amistoso: 0-1 en Villavicencio, el 7 de abril de 1994. Y esa era la mejor selección de la historia, la única que logró clasificar a un mundial (porque en 1930 y 1950 jugó por invitación). Además, en ese partido Francisco Maturana probó a varios jugadores que finalmente no fueron a Estados Unidos-94, como Álex Escobar y John Jairo Tréllez.

5. Contra Pékerman tampoco ha podido. Los dos partidos que ha dirigido el argentino frente a Bolivia los ganó: goleó 5-0 en el 2013 y triunfó en La Paz, 2-3, hace un año.

A los rivales hay que respetarlos, y se entiende la prudencia con la que los jugadores hablan del rival. Pero Bolivia está, en la práctica, eliminado de Rusia 2018, incluso si el TAS le devuelve los punticos que perdió con Chile y Perú. Si no se aprovecha todo eso y no se gana, apague y vámonos...



