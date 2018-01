Las razones que llevaron al Real Madrid a este momento de crisis

Real Madrid vive un momento oscuro. A su floja campaña en la Liga, a 19 puntos de distancia del líder Barcelona, se sumó este miércoles su eliminación en la Copa del Rey, contra el Leganés. Tiene en la mita la Liga de Campeones, pero deberá sortear una difícil llave contra el PSG. El panorama no es bueno. Aquí algunas razones.

Dificultades para ganar en el Bernabéu. El Real Madrid se despidió de Copa del Rey con una preocupante estadística: fue incapaz de ganar de local a ninguno de sus rivales, aunque fuesen de otra categoría. Comenzó empatando a dos ante un equipo de Segunda B como el Fuenlabrada, repitió resultado en el Santiago Bernabéu frente al Numancia de La Liga 1/2/3 y cuando se enfrentó a un rival de Primera, el Leganés, cayó derrotado. En la Liga, en 11 partidos de local, no ha sido imbatible, pues ha perdido contra el Betis, Barcelona, y Villarreal, y empató contra Valencia y Levante. Por ese pobre nivel en casa está a 19 puntos de distancia del Barcelona.



Salida de jugadores y nada de refuerzos. Se fueron Pepe, James Rodríguez y Álvaro Morata, entre otros, y el club blanco no los reemplazó de la mejor manera, pues sus contrataciones del pasado verano, Theo, Ceballos, Marcos Llorente, Vallejo, Achraf y Mayoral, no han sido determinantes para el equipo. Si bien James no era titular ni tenido en cuenta, era un jugador que siempre aportaba soluciones cuando entraba, marcaba diferencia con gol o asistencia. Es tan así, que el propio Cristiano Ronaldo llegó a declarar: "Pepe, James, Morata... nos hacían más fuertes". Ahora, en este mercado de invierno, la decisión de Zinedine Zidane fue la de no contratar, y es evidente que el equipo necesitaba incorporaciones.

Zinedine Zidane, DT del Real Madrid. Foto: Reuters

Las decisiones. Zidane ha apelado a una política de rotaciones que no le está dando resultados. Se evidenció en la Copa del Rey, en la que se la jugó con su equipo 'B', o 'segunda unidad'. El equipo no le respondió. Zidane dejó por fuera a la mayoría de sus jugadores principales, dejando en la grada a jugadores claves como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Marcelo o Kroos. Tan solo dos de los que jugarán seguro la 'final' ante el PSG en el once y porque regresaban de lesiones, Ramos y Benzema.



Un equipo poco trabajado. El tanto que acaba costando la eliminación madridista en Copa del Rey retrata a Zidane y el trabajo que debe realizar un técnico en la preparación de los partidos. Lo marcó tras acción a balón parado, un saque de esquina, el jugador más fuerte del Leganés en el remate, Gabriel, que no era marcado por el defensa más potente en el juego aéreo del Real Madrid, Sergio Ramos. Hasta que no llegó ese gol no se ajustaron las marcas y el capitán madridista se ocupó del marcaje. Son detalles de pizarra que plasman sobre el césped un partido poco trabajado por el entrenador y su cuerpo técnico. Mantuvo el 4-3-3 de la resurrección ante el Dépor con otro perfil de jugadores, con espacios enormes entre líneas, desajustes que pagó la defensa y una falta de actitud en el primer acto que costó cara.



Los rumores y el mal momento de Cristiano. La mala hora del Real Madrid también tiene que ver con el bajón de rendimiento que ha tenido su estrella Crisitano Ronaldo, quien en la Liga solo lleva anotados 6 goles, muy poco si se compara con sus anteriores temporadas o con su rival Lionel Messi, quien lleva 19. Además, están los rumores de prensa de su posible disgusto por la no renovación y mejora del contrato, y ha tomado fuerza la versión de su posible partida del club. Se le ha vinculado con el Manchester United y se ha dicho que sería una 'moneda de cambio' para que el Madrid pudiera contratar a Neymar. La estrella no está en su mejor momento y el equipo lo extraña.

DEPORTES CON EFE