Ratifican uso del VAR para el Mundial Rusia 2018

El Consejo de la Fifa le dio luz verde, este viernes, al videoarbitraje (VAR) en Rusia 2018. Es el primer Mundial en usar este controvertido sistema. Los responsables del organismo se reunieron este viernes en Bogotá para aprobar la mayor revolución en el fútbol desde la tecnología en la línea de gol (GLT).

Amado u odiado, el VAR recibió su ratificación en la capital colombiana luego de que a principio de mes la International Board, el órgano garante de las normas del fútbol, le diera su visto bueno para distintas competencias.



El aval de este sistema tecnológico de ayuda se utilizaría en cuatro casos: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador sancionado.

"No hubo nadie en contra en la decisión del VAR": Infantino. — Pablo Romero (@PabloRomeroET) 16 de marzo de 2018

Presidente de la Fifa

"Para el Mundial 2026 hay dos candidaturas: una conjunta (Canadá, EE. UU. y México) y la de Marruecos": Infantino. @ELTIEMPO — Pablo Romero (@PabloRomeroET) 16 de marzo de 2018

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, comentó sobre el uso del VAR: "El VAR ayuda al árbitro y tendremos un fútbol más transparente y justo. El árbitro que ya tiene una tarea muy complicada, puede cometer errores como todo. Si podemos ayudarle a corregir esos errores hemos conseguido algo bueno para el fútbol", dijo el directivo.



Además el director de la Fifa agregó: "En Fifa ya se trabajo con un grupo de árbitros y VAR para estar listos para el mundial. Tenemos una confianza en el comité de aribitros}, en Pierre Luigi colina, y estamos seguros que preparan de manera perfecta el arbitraje para el mundial".

Sobre la preparación de los árbitros comentó: "Las preparación está en el comité de árbitros, harán unos workshops para seguir la especialización, la primera vez que usamos el VAR en el fútbol fue en el mundial de fútbol. Hay un plan delineado con muchos cursos para que estén listos para el Mundial".



El presidente de la Fifa agregó sobre los mundiales de las categorías menores, "El sub-17 se va a jugar en Perú y el Sub-20 se va a jugar en Polonia".





