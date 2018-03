Delgado, un marcapunta, el extranjero de más brillo en Nacional

Rafael Delgado no necesitó mucho tiempo para adaptarse y quedarse con la titular de lateral izquierdo en Atlético Nacional. El argentino, uno de los refuerzos del equipo verde para esta temporada, llegó con ritmo y comenzó a marcar diferencia desde el comienzo.

Este miércoles (7:45 p. m. con TV de Fox Sports) es uno de los jugadores que se destacan en el cuadro paisa, que enfrenta a Delfín, de Ecuador, en la segunda fecha de la Copa Libertadores.



“Me ha ido bien, estoy cumpliendo y me estoy esforzando para dar todo en la cancha”, sostuvo Delgado antes del juego de Copa, que será en el Atanasio Girardot.



Delgado, de 28 años y proveniente del equipo Defensa y Justicia, valora el trabajo que viene realizando desde su llegada al fútbol colombiano y la adaptación que significa para alguien que no había salido de Argentina. Ya lleva cinco partidos jugados con el cuadro antioqueño, cuatro en la Liga (contra Patriotas, Millonarios, América y Jaguares, y uno en la Copa Libertadores, contra Colo-Colo de Chile). Además acumula 304 minutos en el campeonato local, lo que demuestra que se está afianzado en el puesto.



“No hemos visto mucho del rival. Sabemos que los equipos ecuatorianos son complicados, van a querer sacarnos algún punto. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro, hacer un buen partido y proponer siempre. Ahora cualquier equipo te busca ganar, hay que estar cautos en eso. Debemos generar el fútbol que venimos haciendo y evitar sorpresas”, dijo el jugador.



Sin embargo, que Atlético Nacional haya decidido salir a buscar en el exterior un lateral izquierdo no habla bien del nivel de los marcadores de punta en Colombia, que escasean, incluso en la Selección. Nacional buscaba un hombre para esa zona desde la partida de Farid Díaz al fútbol paraguayo, y al fin parece haberlo encontrado, porque Delgado ha cumplido y ha dejado una buena imagen.



Ha sido tan buena su adaptación, que el jugador Vladimir Hernández, otro de los refuerzos de Nacional, destacó la colaboración que ha tenido de él en ataque, armando entre los dos una sociedad por la zona izquierda. “(Rafael) Delgado fue uno de los últimos jugadores que llegó, se acopló muy bien, no solo ayuda en defensa sino en ataque. Me deja contento tener un compañero como él, está en un gran nivel y nos estamos complementando por la banda”, dijo Hernández.



Pero el lateral no se relaja ni se conforma. Quiere seguir afianzándose en la titular y aportar este miércoles en la noche para una nueva victoria del equipo antioqueño.



JUAN CAMILO ÁLVAREZ

Corresponsal Futbolred