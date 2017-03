La ‘nueva’ Selección de Bolivia es una incógnita

Bolivia es, de lejos, la selección más inestable de la eliminatoria suramericana. Si no es última en la tabla es gracias a que Venezuela ha tenido dos años fatales. El rival de Colombia “estrena” director técnico, Mauricio Soria. Las comillas son justificadas: Soria ya había estado al frente de la Selección en la Copa América de Chile 2015.



Soria había dejado el cargo en agosto de 2015, por diferencias económicas con los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol. La eliminatoria la comenzó Julio César Baldivieso y luego estuvo al mando el argentino Ángel Guillermo Hoyos, el mismo que pasó por Once Caldas en 2012. Hoyos renunció y, en diciembre, los dirigentes volvieron a llamar a Soria.



Hace 52 partidos (o mejor, casi 24 años) que Bolivia no gana un partido como visitante. Y en esta eliminatoria no tiene ni un punto por fuera. El único que ganó en la cancha, frente a Chile, lo perdió en el escritorio, por aquel lío con el zaguero Nelson Cabrera, que aún no tiene resolución definitiva. Cabrera, paraguayo de nacimiento, no cumplía los requisitos para actuar con la selección de su país de adopción, según la Fifa. El tema está en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



Ese 0-0 del 6 de septiembre de 2016 fue, hasta ese momento, la gran sorpresa de la eliminatoria, si se tiene en cuenta que en ese partido, que se jugó en el estadio Monumental de Santiago, Chile estrenaba su bicampeonato continental, en su primer juego oficial tras ganar la Copa América Centenario. ¿Qué hizo de raro ese día para romper, al menos por una noche, un camino que hasta ese momento venía mal (derrotas 2-0 con Ecuador, 2-1 con Paraguay y 2-0 con Argentina), y que después fue peor (Venezuela y Brasil le hicieron de a cinco)?

Bolivia se metió atrás en Santiago. La sacó barata y si no fuera por el portero Carlos Lampe, pudo haber recibido tres o cuatro goles. El trabajo de Hoyos ese día fue sencillo: dos líneas de cuatro en el primer tiempo, aunque con una banda izquierda muy vulnerable, que Chile no supo aprovechar (véase gráfico). Después, envalentonado con el 0-0, puso cinco atrás, cuatro más adelante y un solo delantero. Dicen desde La Paz que así jugaría en Barranquilla, con cinco atrás.



Con un planteamiento similar, Bolivia perdió 5-0 en Brasil y en Venezuela y Hoyos se fue. De los 11 titulares en Chile, seis no fueron convocados por Soria...



Tres claves del punto que sacó en Chile



1. la noche del arquero: Carlos Lampe, portero que actúa en el Huachipato de Chile, tuvo una noche magistral en Santiago. Atajó seis pelotas de gol y evitó que el equipo de Juan Antonio Pizzi saliera ganador. En los dos juegos posteriores como visitante recibió 10 goles.



2. Defensa débil por las bandas: en el partido de hace seis meses, Bolivia pasó mucho trabajo por la zona izquierda de la defensa, en la que a Marvin Bejarano, que fue el lateral, repetidamente le hicieron el 1-2. El problema se arregló a medias con la defensa de cinco.



3. Cero ataque: Bolivia, de tres maneras diferentes, intentó defenderse: doble línea de cuatro, luego presión alta y, finalmente, cinco zagueros. No creó ni una opción y Christopher Toselli, que atajó ese día en lugar de Claudio Bravo, fue un espectador más



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes