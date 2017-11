Radamel Falcao podría reaparecer este viernes contra Amiens

Lesionado en los isquiotibiales de la pierna derecha, el capitán del Mónaco, el colombiano Radamel Falcao, podría regresar a la competición el próximo viernes en Amiens en la Liga de Francia, anunció este miércoles en entrenador Leonardo Jardim.

Falcao, que no juega con el equipo monegasco desde el 21 de octubre contra el Caen (2-0), partido en el que el delantero colombiano anotó un penal, podría "quizá debutar" desde el inicio contra Amiens, añadió su técnico.

Acá afinando la puntería 💥 contento de volver 😏 pic.twitter.com/SU0crQaysN — Radamel Falcao (@FALCAO) November 14, 2017

"Falcao, como Joao (Moutinho), no estaban en condiciones de jugar con sus selección. Los dos estaban lesionados", declaró Jardim para explicar la ausencia de ambos jugadores en las convocatorias de sus selecciones para la ventana de amistosos de noviembre.



Después, Jardim precisó: "La semana pasada, Falcao no realizó más que el 40 o el 50% de los entrenamientos. Esta semana, ya ha hecho dos con el grupo. Moutinho aumenta el ritmo poco a poco. Pero no sé si los dos están para comenzar el partido. Quizá Falcao. Para Moutinho habrá que esperar".

Máximo goleador del campeonato francés empatado con el delantero uruguayo del París SG Edinson Cavani, ambos con 13 goles, Falcao solo ha disputado 9 de los 13 jornadas de la Ligue 1.



AFP