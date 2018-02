Radamel Falcao no jugaría este viernes contra Bordeaux

28 de febrero 2018 , 08:17 a.m.

Esta semana el delantero colombiano Radamel Falcao García regresó a los entrenamientos con AS Mónaco, luego de sufrir una lesión en el muslo izquierdo en el partido de la Liga contra Lyon, el pasado 4 de febrero.

Aunque el atacante ya realiza trabajos de campo, apenas ha sido un entrenamiento diferenciado y es por eso que el técnico Leonardo Jardim no lo tendría en cuenta para el partido de este viernes contra Bordeaux.



“Falcao se sigue entrenando. No creo que esté disponible para el juego contra Bordeux”, afirmó Jardim este miércoles en la conferencia de prensa previa al partido.



El proceso de rehabilitación se ha realizado con prudencia para que el jugador no recaiga en su problema muscular. El club había informado que el colombiano estaría por fuera de las canchas entre dos y tres semanas y ya completa 24 días sin competir.



En la presente temporada, Falcao García ha anotado 23 goles en 29 partidos disputados, para una media goleadora de 0,78 anotaciones por partido.



