James y Zidane, una difícil relación cada vez más rota

Para nadie es un secreto que la relación entre James Rodríguez y el técnico Zinedine Zidane está rota. Solo es esperar que finalice la temporada para que se defina su futuro. El DT cada vez que puede pregona que el ‘10’ es un jugador valioso para el equipo y que cuenta con él, pero en la práctica es diferente. Y James ha mostrado su descontento con ese ‘matrimonio’. Aquí, algunas de las rabietas en esta relación.

‘La concha de...’

El miércoles, en el triunfo 2-4 del Real Madrid sobre el Leganés, James anotó un gol y participó en las otras tres anotaciones, pero al minuto 71, Zidane decidió sustituirlo. Salió desencajado y con enfado. Mientras se retiraba susurró: “La concha de tu madre, nunca me pone un partido completo”. No miró al DT y luego golpeó con un puño el acrílico del banco.



Tengo 7 días para pensarlo’

El 18 de diciembre del 2016, en la celebración del Madrid tras conquistar el Mundial de Clubes, James no jugó la final contra el Kashima y no se guardó la bronca: “Quiero jugar más, pero hay que buscar salidas. Hay ofertas y tengo siete días para pensarlo”. Sus palabras no gustaron en el vestuario.



‘Aquí yo juego hasta cojo’

El 8 de junio del 2016, tras el triunfo de Colombia sobre Paraguay en la Copa América Centenario, James habló fuerte: “Aquí yo juego hasta cojo”, al destacar la importancia que tenía en su selección, pero que había perdido en su club. “Cuando juegas y tienes el apoyo de todos es más fácil”, fue otro dardo.



¡A calentar!

En el transcurso del partido el 18 de enero del 2016 contra el Sporting de Gijón, Bale se lesionó y el técnico francés mandó a Jesé y a James a calentar. Zidane eligió a Jesé para relevar a Bale y James paró sus ejercicios por decisión propia. Zidane lo buscó pero no lo vio y lo encontró en el banco. “¡Qué hace aquí, a calentar!”. Primer distanciamiento.



