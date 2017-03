Zlatan Ibrahimovic: entre más viejo, mejor

Recién llegado al Manchester United, el sueco Zlatan Ibrahimovic, que siempre ha alardeado diciendo que es el mejor jugador del mundo, no quiso compararse con ningún otro jugador en el planeta. Sí lo hizo con un personaje del cine.



“Allá, donde quiera que vaya, siempre gano. Soy como Indiana Jones”, dijo Zlatan en una rueda de prensa. La ‘última cruzada’ en la que fue protagonista, ya con 35 años entre pecho y espalda, fue el título de la Copa de la Liga con el Manchester United, el club al que llegó a mediados del 2016 y al que intenta ayudar para que recupere la mentalidad ganadora.

El atacante, que ya de por sí es imponente por su juego y por su estatura (1,95 metros), no tiene problema en mostrar que más que su físico, también tiene grande el ego. “Soy el más grande, como (Muhammad) Alí. ¿Es posible que haya dos grandes? ¿No? Entonces soy el más grande por debajo de Alí”, declaró alguna vez.



Pero esas frases las complementa con un extraordinario rendimiento en la cancha. El domingo, frente a 85.264 espectadores en el estadio de Wembley, Ibrahimovic anotó dos goles que le dieron al Manchester United el segundo título desde su llegada al club. El primero había sido en la Community Shield, frente al entonces sorprendente Leicester City. El partido quedó 2-1 y, cómo no, Zlatan hizo lo suyo: marcó el tanto del triunfo.



“Podemos darle las gracias a Zlatan Ibrahimovic porque está ahí, en el momento adecuado, marca goles. Es un jugador muy importante. Él es un ganador que obtuvo trofeos en cualquier lugar”, afirma el belga Marouane Fellaini, compañero de equipo de Zlatan, al canal Sky Sports.



Otra anécdota de esa final de la Copa de la Liga refleja una vez más la personalidad del atacante sueco. Al francés Paul Pogba le preguntaron por los dos goles que Zlatan anotó en la final. “Para eso lo compraron”, declaró Pogba. Y justo al lado estaba Ibrahimovic. “¿Cómo que me compraron? ¡Te compraron a ti! Yo vine gratis”, le recordó entre risas.



Pogba, que había llegado a las reservas del Manchester United en el 2009, se fue en el 2012 sin renovar contrato, con rumbo a Juventus. En agosto del año pasado lo volvieron a comprar, tras pagar 105 millones de euros.



Y así como no le tiembla la lengua con los compañeros, Zlatan es una fábrica ambulante de titulares. Algún día, un periodista le preguntó qué le había regalado de cumpleaños a su esposa. “Nada, ella ya tiene a Zlatan Ibrahimovic”, respondió.



Cuando Suecia se quedó afuera del Mundial de Brasil 2014, no le tembló la voz ni la lengua para declarar: “Una Copa del Mundo sin mí no tiene nada de interesante”. Solamente jugó una, la de Corea-Japón 2002. Su selección quedó afuera tras un repechaje con Portugal. Antes de que comenzara, a Zlatan le preguntaron quién iba a clasificar. “Solo Dios sabe quién ganará”, respondió. “Va a ser difícil hablar con él”, le replicó el reportero. “¡Pero si lo tienes al frente!”, contrapunteó Zlatan.



La relación con la prensa ha sido de amor y odio. “No me importa lo que escriban sobre mí. He alcanzado un nivel en el que no necesito a los medios. Ellos me necesitan a mí”, declaró en alguna ocasión.

Perfil ganador

El Manchester United de hoy no encajaba dentro del perfil ganador que le gusta a Ibrahimovic. No gana la Premier League desde la temporada 2012-13, la última en la que dirigió sir Alex Ferguson. Desde que se fue, han pasado David Moyes, Ryan Giggs (como encargado), Louis van Gaal y ahora, José Mourinho.



Los Red Devils no clasificaron en esta temporada para la Liga de Campeones (sí para la Europa League, a la que accedió como campeón de la Copa FA y en la que enfrentará en octavos de final al Rostov, de Rusia). Por todo lo anterior, el sueco no estaba del todo convencido de llegar al club.



“Mis dos hijos querían verme jugar en el United, pero yo tenía mi mente en otro lugar. Mi mente no estaba aquí. Mis hijos comenzaron a insistirme y José (Mourinho) me llamó, y por eso ahora estoy aquí”, le dijo Zlatan al periódico Daily Mail. “Tengo una relación especial con él (Mourinho). Cuando me llamó fue básicamente a decirme ‘Dime qué número debo usar’ ”, agregó.



Sumando todas las competiciones oficiales, Zlatan ha convertido 26 goles en 38 partidos con el United. Pero el equipo, hoy, está por fuera de los puestos que dan cupo a la Champions, por lo cual, si no clasifica, el paso del sueco por Manchester sería de apenas un año.



De hecho, pese a la insistencia de Mourinho, quien ha intentado convencerlo de que es un ídolo para la hinchada del equipo, aún no se ha planteado renovar contrato. “Mis hijos están satisfechos con lo que estoy haciendo, pero esta vez yo soy el jefe, no ellos”, señaló.



Salvo en el Malmö de su país, equipo donde comenzó su carrera en 1999, Ibrahimovic ha ganado títulos en todos los clubes por los que pasó. Dos de ellos no cuentan para las estadísticas: estuvo dos temporadas en Juventus (2004/05 y 2005/06) y en ambas ganó la Serie A, pero el escándalo de apuestas que estalló en ese país hizo que al club lo despojaran de los títulos y lo mandaran a segunda división. Fue entonces cuando Zlatan se fue para el Inter.



Desde ahí no ha parado de dar vueltas olímpicas ni de mostrar un nivel altísimo, incluso cuando se pelea con los técnicos, como en su accidentado paso por el Barcelona, del 2009 al 2011, donde tuvo una pésima relación con Josep Guardiola, un símbolo del club catalán y que hoy, curiosamente, entrena al gran rival del United, el Manchester City.



“Mi problema en el Barcelona fue con un solo hombre, el filósofo”, declaró alguna vez, refiriéndose a Guardiola. Y en otra no tuvo problemas en ensalzarse él y darle con todo a su entrenador: “Cuando me fichó, Guardiola compró un Ferrari, pero lo dirige como un Fiat”. dijo.



Su despedida del Barcelona, precisamente, se dio tras una pelea muy fuerte con Guardiola. “No tienes huevos, te c... delante de Mourinho. Vete a la m...”, le dijo.

Deuda pendiente

La gran deuda de la carrera de Zlatan es la Liga de Campeones. No la ha podido ganar con ningún equipo, y eso que ha pasado por varios tradicionales aspirantes al título.



Con Juventus jugó dos ediciones. En ambas, el equipo quedó eliminado en cuartos de final: en la temporada 2004-2005 lo eliminó Liverpool y al año siguiente lo sacó el Arsenal. Con el Inter nunca pasó de octavos de final: en el 2007 los sacó Valencia; en el 2008, Liverpool, y en el 2009, Manchester United.



A Barcelona llegó en la temporada 2009-2010, en la que el club defendía el título. Llegó hasta las semifinales, en la que el muro defensivo del Inter de José Mourinho los dejó con las manos vacías. Al año siguiente se fue al Milán, y el Tottenham los eliminó en octavos de final. Y en la temporada 2011-2012, quedaron afuera en cuartos. ¿Quién los sacó? El Barça de Guardiola.



Con el Paris Saint Germain estuvo cuatro años, y en los cuatro el equipo llegó a cuartos de final. Dos veces lo eliminó el Tottenham, una el Chelsea y otra el Manchester City.



Esta es la primera temporada en la que Zlatan no juega la Champions. Pero aún tiene el talento y la explosión para aspirar a ganar ese título. Pero eso ya será en la próxima temporada, sea en Manchester o en otro club.



“No seré como otros jugadores, jugando (sic) porque tuvieron una gran carrera y un nombre y siguen jugando porque son quienes son. Jugaré siempre y cuando pueda obtener resultados”, señaló. Su calidad no se discute. Mientras más años cumple, mejor juega. Y se las arregla para que hablen de él en la era de Messi y Cristiano Ronaldo. “No necesito un Balón de Oro para demostrar que soy el mejor”, asegura.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc