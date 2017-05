¡Quién es el guapo que va a vender a James!’

“El colombiano suma doce asistencias y once tantos esta temporada. La mitad los ha marcado en el último mes. Con esos números, a ver quién es el guapo que se arriesga a venderlo”, así describió ayer el diario Marca de España la gran actuación de James Rodríguez, en la goleada del Real Madrid 0-4 contra Granada el sábado pasado, tras anotar los dos primeros goles.

Si bien en España se da por hecho de que el colombiano abandonará las filas del conjunto merengue a mitad de año, cada partido en el que tiene oportunidad de jugar deja su sello con un gol, una asistencia o un partido destacado, y eso tiene pensando más de uno si el ‘10’ blanco debe abandonar el club.



James por ahora lidera al equipo suplente del Real Madrid que mantiene la pelea contra el Barcelona en la Liga. Siete puntos separan al cuadro dirigido por Zinedine Zidane de alzar el título local después de cinco años de sequía.

James Rodríguez Foto: AFP

El ‘10’ blanco con solo 1.739 minutos jugados ha marcado 11 goles y es el cuarto mejor goleador del Real Madrid en la temporada. Supera en números a los otros suplentes habituales como Marco Asencio (9), Isco (10) y Lucas Vázquez (4), solo es superado por Álvaro Morata que ha hecho 20.



La ‘segunda unidad’, como llaman en España al equipo B del Real Madrid, han solucionado rápidamente los partidos que les ha tocado jugar. Contra Leganés al minuto 18 ya había marcado dos goles, el primero fue del colombiano. En el juego ante el Deportivo, a los 14 minutos James puso el 0-2 y el sábado vs. Granada, el mismo autor, a los 10 minutos puso al Madrid con dos goles de ventaja.



A pesar de las buenas actuaciones de James, todavía no está ni cerca de ser parte del 11 inicial en los juegos importantes, aunque en España aseguran que el ‘10’ le está metiendo presión a Isco, Asencio y Lucas Vázquez, los habituales cambios de Zidane cuando pone al equipo de gala.

“Sus buenas actuaciones le colocan en posición de disputar ese hueco libre en el once de Zidane, tanto en el duelo ante el Atlético como en lo que queda de Liga, una competición para la que James se puede convertir en pieza clave de Zizou si sigue teniendo la confianza del técnico y mantiene su buen rendimiento”, afirmó ayer el diario Marca.



A pesar de los excelentes números de James cuando juega, los buenos resultados del Real Madrid sin él también son evidentes y por eso no hay quien le pueda discutir al DT Zidane la forma en que ha trabajado su nómina a lo largo de la temporada.



La semana pasada, Antonio Cassano, el delantero italiano, mencionó que James y otros jugadores del mercado europeo estaban sobrevalorados y en el mismo sentido varios sectores de la prensa hablan de una desvalorización del colombiano en la última temporada. Pero, con los números señalados, ¿quién le dice al presidente del Real Madrid que el ‘10’ no sigue costando los mismos 80 millones de euros que pagó por él?



