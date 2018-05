¿Puede haber reversa en el caso Paolo Guerrero?

Este martes es un día clave en el caso del futbolista peruano Paolo Guerrero, quien está en Suiza para entrevistarse con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en busca de un permiso extraordinario para poder participar en el Mundial de Rusia, luego de la ampliación a la sanción que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Los capitanes de las selecciones de Australia, Dinamarca y Francia, rivales de Perú en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, se unieron este lunes al pedido del sindicato internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) para que la FIFA permita al delantero peruano Paolo Guerrero jugar el torneo.



Sin embargo, las posibilidades de que Guerrero sea indultado, son pocas. Expertos juristas han comentado que no existen antecedentes de indultos en casos similares al de Guerrero. Además, es poco probable que el TAS y la Fifa se enfrenten en esta decisión que ya está tomada. Otro aspecto clave es el poco tiempo que hay antes del Mundial, solo 23 días.



El abogado colombiano Andrés Charria comentó a Futbolred que no cree que haya una salida favorable para Guerrero. "Por temas de tiempo, no. Sin embargo es posible acudir a las altas cortes suizas para lograr la anulación del laudo. Este proceso es lento, difícil y costoso y, repito, por temas de tiempo al menos para jugar el mundial es inútil".

​

Los defensores de Guerrero apelan a algunos antecedentes que se han registrado en el fútbol mundial, como los de el ex arquero Roberto Rojas y el dirigente Sergio Stoppel, indultados en 2001 y 2007, respectivamente, después de que se les suspendiera de por vida en 1990 por fingir una herida con bengala. Casos muy diferentes al de Guerrero, que es por dopaje.



"Esa posibilidad (del indulto) no existe dentro del reglamento de la FIFA, lo estuvimos buscando. En antidopaje no existe. Puedes indultar por una falta de nacionalidad, ventas, pases. No hay antecedentes jurídicos, nadie ha pedido un indulto por dopaje, ninguna federación deportiva internacional estaría desconociendo un fallo de un panel de expertos", indicó Víctor Carpio, representante de WADA (Agencia Mundial AntiDopaje) en Perú, a medios peruanos.



Charria, a su vez, habló de dos antecedentes: "Ya en el Tribunal Arbitral del Deporte han llegado muchos procesos por esta sustancia (Cocaina). Conozco dos que por diferentes vías han logrado demostrar la inocencia del deportista. En el caso de un tenista, Richard Gasquet, se logró identificar que la sustancia entró al organismo del tenista al haber compartido tiempo con una mujer adicta a la cocaína con la que se dio varios besos “profundos” en el caso de Omar Pinzón se logró probar la inocencia del deportista por el mal manejo que el laboratorio del control al dopaje colombiano le dio a la apertura, manipulación y conservación de la muestra", dijo.



El Comité de Apelaciones de la Fifa le redujo la sanción a 6 meses, periodo que concluyó el pasado 3 de mayo y por lo cual pudo jugar con Flamengo los últimos dos partidos del Brasileirao. Sin embargo, el jugador, en su afán de probar su supuesta inocencia, apeló esa decisión para una absolución completa y acudió al TAS. Allí, la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), en todo su derecho judicial, se opuso a la sanción que consideró corta y pidió ampliarla a 2 años como mínimo. Finalmente la sanción fue de 14 meses, por lo que Guerrero pide que le rebajen los 8 que no ha cumplido para poder estar en Rusia.

DEPORTES CON AGENCIAS