Cristiano Ronaldo habría sido acusado por una agresión sexual

El semanario alemán, Der Spiegel afirmó este viernes que el futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, habría sido acusado de haber agredido sexualmente a una mujer en un hotel de Las Vegas, EE. UU. en el año 2009.

La publicación asegura que el portugués acordó pagar 375.000 dólares, a la victima y que dentro del el acuerdo se establecía que la mujer guardaría silencio sobre los hechos que habrían ocurrido el 13 de junio del 2009, fecha en la cual se cerraba su traspaso al club español.



Información no confirmada afirma que el semanario alemán consiguió los documentos de la plataforma, Football Leaks, en donde aseguran que ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial siete meses después, exactamente el 12 de enero de 2010, en el estado de Nevada.



Según el portal, Carlos Osorio de Castro, abogado del futbolista portugués y responsable de los asuntos legales habría firmado el acuerdo en nombre de Cristiano. Las hipótesis indican que Ronaldo es mencionado en los documentos, además que la mujer, habría accedido a retirar todos los cargos contra el jugador del Real Madrid y, sobretodo, a eliminar cualquier material electrónico o escrito que hubiera generado a raíz de los supuestos hechos.



El semanario, Der Spiegel, asegura que ha contactado con Cristiano Ronaldo, quien ha respondido a través de su abogado, Johanes Kreile: "A juzgar por las preguntas realizadas, las acusaciones deben ser rechazadas contundentemente porque son incorrectas". El abogado ha añadido que su cliente tomaría "acciones legales contra declaraciones falsas".



El abogado portugués Carlos Osorio, firmante del documento en nombre de Ronaldo, respondió que la política de su empresa es la de no comentar públicamente los asuntos de los clientes; sin embargo, solicitó a Der Spiegel a no sacar conclusiones de su negativa al contestar.



