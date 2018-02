PSG cabalga en la Liga de Francia, goleó 5-2 al Estrasburgo

Tres días después de su dolorosa derrota 3-1 en Champions ante el Real Madrid, el París Saint-Germain (1º) reaccionó con un triunfo 5-2 sobre el Estrasburgo (14º) con un doblete de Edinson Cavani y goles de Neymar, Ángel Di María y Julian Draxler, este sábado en la 26ª jornada francesa.

Con su triunfo el PSG lleva a 12 puntos la diferencia con su primer perseguidor, el Mónaco (2º), que el viernes cumplió al ganar 4-0 al Dijon (12º). El marfileño Jean-Eudes Aholou adelantó al Estrasburgo en el minuto 6, pero luego llegó el festival local, con goles de Draxler (10), Neymar (21) y Di María (22).

Los visitantes se acercaron en el 67, mediante Stephane Bahoken, pero reaccionó el equipo capitalino con un doblete de Cavani (73 y 79), primero al aprovechar un pase al hueco del argentino Javier Pastore y después finalizando con un elegante globo un servicio de Neymar.



Con la herida abierta en el Santiago Bernabéu muy presente en el estadio, parte del público silbó en los prolegómenos al técnico local Unai Emery, al que le cuestionaron sus decisiones tácticas en Madrid. En la capital española dejó en el banquillo al capitán Thiago Silva y a Di María, el hombre más en forma del equipo en 2018. Ambos jugadores fueron titulares este sábado.



Además Emery decidió ante el Real Madrid sustituir a Cavani por el defensa belga Thomas Meunier en la recta final del partido, justo antes de los mejores minutos del vigente doble campeón europeo, cuando logró los dos goles de su remontada.

Thiago Silva, inseguro

Como si de una revancha se tratara, Di María, que se quedó sin minutos ante el gigante blanco, volvió a exhibir su gran momento de forma, participativo y goleador, ocupando el puesto que dejó el sancionado Kylian Mbappé.



Situación similar para Cavani, que alcanzó los 23 tantos en la Ligue 1, de la que es el máximo artillero. Neymar, criticado en Madrid por no buscar un juego más colectivo, también se reivindicó.



Empezó con mal pie, al perder el balón que supuso el gol de Aholou, pero se recompuso y fue otra vez diferencial, a la imagen de su gol, una sucesión de gestos técnicos en las inmediaciones del arquero alsaciano.



En la parte negativa, el PSG concedió dos goles, una situación impensable si quiere tener opciones de lograr el pase en la vuelta de octavos, el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes.



No finalizó tan contento como sus compañeros Thiago Silva, que en su regreso al once para disputar su 150º partido en el campeonato se mostró inseguro, dejándose ganar la espalda en varias jugadas.





AFP