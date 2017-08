Programación deportiva para este viernes 11 de agosto

Win Sports

6:15 p. m.: Futsal – Liga de Colombia (fecha 2): Deportivo Meta vs. Club Sanpas

8 p. m.: Fútbol – Liga de Colombia (fecha 7): Tolima vs. Huila

ESPN

11:30 a. m.: Tenis – Másters 1000 de Montreal: Cuartos de final

5:30 p. m.: Tenis – Másters 1000 de Montreal: Cuartos de final



ESPN 2

1:30 p.m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 1): Arsenal vs. Leicester



ESPN 3

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Portugal (fecha 2): Sporting vs. Vitória

6 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. New York Yankees

9 p. m.: Fútbol – Liga de México (fecha 4): Atlas vs. América



Fox Sports 2

9 p. m.: Béisbol – Grandes Ligas: San Diego Padres vs. Los Ángeles Dodgers



Directv Sports

Canal 612/ 1612 HD

1:30 p. m.: Fútbol – Copa de Alemania: Karlsruher vs. Bayer Leverkusen



Canal 613/ 1613 HD

2 p. m.: Fútbol – Liga Premier (fecha 1): West Brom vs. Crystal Palace



TyC Sports

1 p. m.: Atletismo – Mundial de Atletismo 2017: Día 8



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES