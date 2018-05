¿Puedo ir a la final de la Champions? Ferguson al despertar

09 de mayo 2018 , 08:36 a.m.

El histórico entrenador del Mánchester United, Alex Ferguson, puede sentarse y habla con su familia, dos días después de la operación urgente a la que se sometió tras sufrir una hemorragia cerebral, publicaron, este martes, varios medios ingleses.

Según el diario The Sun, curiosamente, las primeras preguntas que hizo el exentrenador fue: ¿Cómo quedó el Doncaster (equipo que dirige su hijo Darren Ferguson) contra el Wigan?, y también dijo que ya que no podía ir a la final de la Copa FA (Manchester United vs. Chelsea), “pero, ¿qué hay de Kiev (lugar donde se disputará la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool”.



"La operación salió bien" y la respuesta de Ferguson en la recuperación "alienta a su familia a ser optimista, aunque con prudencia", añadió el diario inglés. Sus personas más cercanas afrontarán "un largo camino hacia un restablecimiento total, mientras que los exámenes continúan", explicó el Mail Online.



