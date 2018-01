Valencia aparece en medio del infierno del Real Madrid

Valencia recibirá en Mestalla en un duelo por la tercera plaza de la Liga a un

Real Madrid deprimido tras ser eliminado por el Leganés en la Copa del Rey, en la que el equipo de Marcelino García sí que ha accedido a semifinales pese a mostrar muchas dudas en los últimos partidos.



Valencia llega a la cita tercero con 45 puntos, cinco más que el conjunto de Zinedine Zidane que ha disputado un partido menos. Un triunfo de los locales les reforzaría en su actual posición y blindaría su ventaja.

En cambio, de llevarse los tres puntos el Real Madrid, pasaría a depender ya de sí mismo para arrebatarle la tercera plaza de la clasificación. Apenas quedan entradas en las taquillas, por lo que se intuye que Mestalla rozará el lleno para ver un duelo que en sus últimas tres ediciones se ha resuelto con dos triunfos locales y un empate.



A la cita llega el Valencia tras sellar su pase a las semifinales de Copa del Rey pero perder en Liga en el estadio del colista, la UD Las Palmas, pese a adelantarse en el marcador. Allí, los centrales Rubén Vezo y Gabriel Paulista fueron expulsados, aunque además este último se lesionó en el campo del Alavés el miércoles en el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa por lo que tampoco podría haber disputado el partido.

Las bajas de ambos, salvo que el TAD le dé la cautelar a Vezo, y del colombiano Jeyson Murillo dejan al Valencia con Ezequiel Garay como único central puro por lo que se verá obligado a reconvertir a algún jugador. El mediocentro francés Francis Coquelín, su último fichaje, será el elegido según ha confirmado este viernes el propio entrenador del Valencia ante los medios.



Más allá de los relevos obligados, falta por ver si el entrenador asturiano, dado que la próxima semana deberá afrontar la ida de las semifinales de Copa, mantiene las rotaciones de las últimas semanas y que en la delantera le han llevado a juntar de salida a Rodrigo y a Santi Mina en la Liga y a Vietto y a Zaza en la Copa.



Se da por seguro que Neto volverá a la portería y que Parejo estará al mando en el centro junto a uno de los dos medios galos y que Guedes estará en una de las bandas. En principio, Andreas Pereira estaría en la otra.

Mientras, el Real Madrid llega a Mestalla en los momentos más duros de la 'era Zidane', sin opciones de pelear por el título de Liga a 19 puntos del Barcelona y tras ser eliminado por el Leganés de la Copa del Rey, tras vencer la ida en Butarque y verse remontado en el Santiago Bernabéu.



Un hecho sin precedentes en Copa y que solo había logrado el Odense en 1994 en la Copa de la UEFA. La paciencia de la afición madridista se acabó en una temporada repleta de despropósitos. El equipo de Zidane pasó de dominar España (con la conquista de la Liga y la Supercopa), Europa (con la Liga de Campeones y Supercopa de Europa) y el mundo (Mundial de Clubes), a un derrumbe inesperado que le ha hecho quedar en el mes de enero jugándose todo a una carta en la Liga de Campeones en una eliminatoria fratricida contra el PSG.



Para llegar en buen estado anímico a esa cita decisiva, el Real Madrid debe levantar el vuelo en LaLiga Santander. Mestalla es un buen escenario para recuperar parte de la confianza perdida y lo buscará Zinedine Zidane recuperando como titular nueve meses después a la BBC.

Desde el 23 de abril de 2017, día que salió derrotado el Real Madrid del clásico ante el Barcelona (2-3), nunca han podido volver a juntarse Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo en el equipo titular. Apenas unos minutos se reencontraron ante el Dépor la pasada jornada, cuando Cristiano Ronaldo sufrió una aparatosa brecha junto a su ojo izquierdo que le impidió acabar el partido.



Con puntos tapados por una tirita jugará ante el Valencia como el referente junto al buen momento de forma de Bale, para levantar a su equipo. Zidane, señalado por su decisión de jugar la Copa con la segunda unidad antes de dar prioridad a una Liga ya perdida, no podrá contar con el capitán Sergio Ramos, que volvió a sentir molestias de su última lesión muscular, y ha descartado a Isco Alarcón, que padece un pinzamiento de la cadera izquierda. En la enfermería siguen Jesús Vallejo y Dani Ceballos.



El equipo A será el titular, con Nacho manteniéndose en el centro de la defensa. El

Real Madrid pasó de firmar un récord histórico de la competición como mejor visitante con trece victorias consecutivas, a una mala racha que no tiene fin. Desde que ganase en Getafe el 14 e octubre no ha vuelto hacerlo, saliendo derrotado en Girona y empatando en el feudo de Atlético de Madrid, Athletic Club, y Celta de Vigo.

Alineaciones probables:

Valencia: Neto; Montoya, Coquelin, Garay, Gayà; Pereira, Kondogbia, Parejo, Guedes; Mina y Rodrigo.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán).



Estadio: Mestalla Hora: 10:15 a.m. Hora Colombia



Puestos:

Valencia (3o. 40 puntos).

Real Madrid (4o. 35 puntos) *Un partido menos.







EFE