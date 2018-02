Sevilla vs. Manchester United, duelo de alto vuelo en la Champions

Sevilla y Manchester United dirimen el miércoles un duelo de altura y gran exigencia, en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, en la que los sevillistas persiguen su sueño de pasar por primera vez a los cuartos bajo este formato, y los ingleses reverdecer antiguos laureles en 'Champions'.

El Ramón Sánchez Pizjuán acoge una cita grande europea entre los ganadores de las dos últimas ediciones de la Liga Europa (United en 2017 y Sevilla en 2016), a la que los sevillanos llegan muy ilusionados y motivados para intentar hacer historia, tras recuperar el rumbo desde Navidad con el técnico italiano Vincenzo Montella.



En una temporada hasta ahora irregular, pese al éxito en la Copa del Rey -jugará la final con el Barcelona-, Sevilla lucha por recuperar terreno en la Liga -es quinto tras dos triunfos seguidos-, pero sobre todo tiene las miras puestas en esta eliminatoria por el hito histórico que supondría acceder a los cuartos de final de la 'Champions', en su cuarto intento con el actual formato.



Tras fallar con el Fenerbahçe (2008), el CSKA Moscú (2010) y la pasada campaña con la dura decepción vivida ante otro equipo inglés, Leicester, los hispalenses saben que, si eliminan al United, pueden firmar un año brillante, pero también que deben dar el máximo ante un rival potente y de fuste como el equipo de José Mourinho.



Eso les exige hacer un gran partido en defensa y en ataque, evitar encajar gol para llegar con las mejores opciones a la vuelta en Old Tradfford, sacar a relucir su calidad ofensiva y ser muy efectivos ante un histórico con más poderío económico y deportivo, ganador de tres Copas de Europa (1968, 1999 y 2008) y subcampeón en 2009 y 2011, que aspira este año a volver a lo más alto.



Montella, sustituto del argentino Eduardo Berizzo, destituido el 22 de diciembre, parece haber dado con la tecla de lo que precisa su equipo, ahora más consistente atrás, con ritmo y vertical en ataque, y ha recogido los frutos, sobre todo en la Copa, pese a las goleadas dolorosas encajadas en Liga con el Betis (3-5) y el Eibar (5-1).



Ha apostado, además, por un once tipo que probablemente repita ante los ingleses, una vez recuperados de sus lesiones su 'cerebro', el argentino Éver Banega; su compatriota Joaquín Correa, que era duda por molestias musculares ya superadas; y el punta colombiano Luis Muriel. Sigue lesionado el lateral galo Sebastién Corchia.

Mientras, el equipo de Mourinho, con buenas estadísticas frente al Sevilla de su etapa en el Real Madrid (7 triunfos y 1 derrota), llega al Sánchez Pizjuán consciente de que, fuera de la Copa de la Liga y prácticamente sin opciones en la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones son las únicas competiciones que pueden evitar que acabe la temporada con las manos vacías.



A la sombra de sus vecinos del City pese su inversión millonaria en verano, el equipo de Old Trafford se aferra al buen hacer de su entrenador en las 'copas' -el curso pasado levantó la Liga Europa y la Copa de la Liga- para conseguir salvar una campaña en la que se aspiraba a todo y se ha ido de más a menos.



Después de clasificarse sin excesivos apuros en un grupo con Basilea, CSKA de Moscú y Benfica, el United afronta en Sevilla su primer gran test este curso en la máxima competición continental. Lo hace tras recargar ligeramente la moral con un incontestable triunfo sobre el Huddersfield Town (0-2) en la Copa de Inglaterra. Un doblete del belga Romelu Lukaku le dio el pase a los cuartos, en los que se medirá al Brighton, en un torneo en el que el camino ha quedado algo más despejado tras la sorpresiva eliminación del City.



Pero si algo se le achaca a estos 'Diablos Rojos' este año es su irregularidad, con dos derrotas en los últimos cuatro partidos: una en Wembley a manos del Tottenham (2-0) y otra, inesperada, contra el Newcastle en St James' Park (1-0).



Para el duelo en Sevilla, Mourinho recupera a Antonio Valencia, Ander Herrera y Marcus Rashford, pero siguen lesionados Phil Jones, Marcos Rojo, Marouane Fellaini y Zlatan Ibrahimovic. El defensa marfileño Eric Bailly, viejo conocido de la Liga tras su paso por el Espanyol y el Villarreal, apunta a titular después de tener sus primeros minutos el sábado en Huddersfield, tras tres meses fuera por una lesión de tobillo.



Lukaku volverá a ser la referencia de los ingleses arriba, flanqueado por Alexis Sánchez -llegado en enero desde el Arsenal-, Jesse Lingard y Anthony Martial o Rashford. Paul Pogba se perdió por enfermedad el reciente partido de Copa, pero se espera que esté recuperado para jugar en la medular con el serbio Nemanja Matic.

Alineaciones probables

Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; Muriel.



Manchester United: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Young; Matic, Pogba; Martial, Lingard, Alexis; Lukaku.



Árbitro: Clement Turpin (Francia).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.



EFE