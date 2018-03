‘Las niñas dejarán la piel por el cupo al Mundial Sub-17’: Didier Luna

Casi que en silencio viajaron a territorio argentino. Pero a medida que avanzó el Suramericano sub-17 femenino, las chicas colombianas fueron acaparando mayor difusión. Finalizaron la fase de grupos invictas, con cinco triunfos consecutivos: Argentina (4-0), Perú (4-0), Brasil (1-0) y Ecuador (3-1), para finalizar como líder del grupo A.

Y ya en el cuadrangular final, en el estadio Bicentenario de San Juan, venció de entrada a Venezuela 2-0, y el viernes cayó 1-0 con Brasil, lo que dejó, de todas maneras, abierta la posibilidad de alcanzar el objetivo: clasificar al mundial de la categoría en Uruguay, en noviembre. Para ello, necesita hoy un resultado positivo contra Uruguay (6:15 p. m.).

Maireth Pérez, goleadora contra Perú al marcar triplete. Foto: Tomado de @FCFSelecciónCol

Didier Luna, director técnico de la selección Colombia sub-17, es consciente del avance que ha tenido el fútbol femenino colombiano y destaca que sus dirigidas han efectuado un sacrificio enorme desde que comenzó el proceso hace unos cinco meses y que están muy cerca de cumplir con el sueño de asistir a la Copa del Mundo.



El seleccionador habló con EL TIEMPO desde San Juan para explicar el momento que vive él, su cuerpo técnico y las chicas.



“Estamos contentos por los resultados, una campaña que se debe a un esfuerzo que hicieron la niñas, con mucho trabajo, en el que se mejoró la fundamentación técnica”.

El orientador destacó el desempeño de sus jugadoras a lo largo del torneo. “Es un grupo inexperto, pero ha demostrado que tiene gallardía. Las niñas han dejado y dejarán la piel en la cancha por alcanzar el cupo mundialista. Ellas son la reserva deportiva del futbol femenino en el país”, anotó Luna.

Es difícil destacar solo a una, pero podemos hablar de la arquera Michell Lugo, de experiencia, que juega desde hace 8 años FACEBOOK

TWITTER

El huilense resaltó a todo el grupo, pero enfatizó en jugadoras que han sido referentes. “Es difícil destacar solo a una, pero podemos hablar de la arquera Michell Lugo, de experiencia, que juega desde hace 8 años; la volante Sharon Ramírez, pequeñita, pero de gran trabajo y mucha técnica; la goleadora Maireth Pérez, delantera de proyección que merece ser tenida en cuenta por un club en la Liga femenina y Natalia Ramírez, a quien rescatamos de New Jersey (EE. UU.), es muy rápida, con pundonor y humildad”, agregó.



El DT indicó que “si no se da la clasificación no podemos claudicar, es un proceso y vamos a luchar por ello. Tenemos los pies sobre la tierra y queremos hacer historia”.







DEPORTES