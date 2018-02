Wanderers, un rival de la B, la obligación de Santa Fe en la Copa

Santa Fe afronta desde este martes la tercera fase de la Copa Libertadores, con la responsabilidad de avanzar a la fase de grupos, que es su primer gran objetivo del año. Su rival en esta llave es el Santiago Wanderers, equipo que actualmente juega en la segunda categoría del fútbol chileno y que obtuvo su cupo al torneo internacional tras ganar la Copa de ese país, en el 2017.

Wanderers no tiene nada que perder en la Copa Libertadores. Y eso juega a su favor. Aunque es un equipo con numerosa hinchada e historia, su verdadera presión ahora es lograr regresar a la primera categoría del fútbol chileno. Sin embargo, ya superó la llave de la segunda fase contra el Melgar, del Perú, con el que empató de local (1-1) y luego le ganó de visitante (0-1). Ahora se ha planteado dar la sorpresa frente a Santa Fe, que parte como favorito, pero que no se puede confiar.



“Santiago es un equipo que está intentando rearmarse después de un año en que descendió y, paradójicamente, clasificó a la Libertadores. En general, intenta tratar bien el balón, como suelen ser los equipos del técnico Nicolás Córdova (chileno, de 38 años), que apelan al ataque construido. Entre sus falencias está que no es un equipo que se haya formado pensando en la Copa, sino en recuperar la categoría. Hay que ver cómo responde defensivamente ante una exigencia mayor como la que planteará Santa Fe. Pero es un plantel humilde, que no tiene obligaciones en la Copa”, opina Cristian González, periodista del diario La Tercera de Chile.

Los jugadores de Santiago Wanderers celebran el paso a la tercera ronda de la Copa Libertadoress. Foto: EFE

Wanderers fue fundando en 1892 y ha sido campeón del fútbol chileno en tres ocasiones: en 1958, 1968 y 2001. En la Copa Libertadores su mejor actuación fue en 1969, cuando alcanzó los cuartos de final, aunque también participó en el 2002, en esa ocasión se quedó en la primera ronda. En la Suramericana ha actuado en el 2002, 2004 y 2015.



“Santiago Wanderers es un equipo de garra, de fuerza y de mucho ímpetu. Es aguerrido. Pero no tiene consistencia. Y con un problema adicional y es que no gana de local desde septiembre del año pasado”, comenta el periodista chileno Eduardo Poblete, corresponsal del diario El Mercurio, en Valparaíso.

El juego de Wanderers

Santiago Wanderers es un equipo que intenta sobre todo ser sólido en defensa. Habitualmente juega con una línea de tres, poblando el mediocampo. Sin embargo, también puede usar una línea de cuatro hombres, dependiendo del rival. En la Copa Libertadores, en su llave contra Melgar, empleó los dos sistemas defensivos. Se espera que contra Santa Fe use ese sistema de tres defensas, con Ezequiel Luna como último hombre. Luna, argentino de 31 años, es el líder de la zaga. En ataque, los hombres más destacados que tiene Wanderers son Enzo Gutiérrez, recordado por su paso por Millonarios entre 2016 y 2017, y el delantero Rafael Viotti. Pero en el medio, el jugador diferente es Adrián Cuadra, de 20 años.

Marco Medel, jugador de Santiago Wanderers. Foto: AFP

“Wanderers tiene un juego impredecible: tiene un fútbol de alta presión en el campo rival, de abrir el juego por los costados con velocidad, pero es inconsistente en los tramos finales. También es frágil en zona defensiva cuando lo atacan en masa, porque le juegan a la espalda de los zagueros, en su línea de tres. Además, no ha podido plasmar un fútbol colectivo. Quizá la mejor experiencia que ha mostrado fue en Arequipa, contra Melgar (en la fase dos de la Copa Libertadores), donde se lo vio muy asociado y explotando en el contraataque con el jugador Matías Fernández, quien abre el ataque por el lado derecho. Porque por la izquierda el equipo no ataca igual. No tiene zurdos”, analiza el periodista Poblete.



Ese es el rival al que enfrentará Santa Fe esta noche, en el partido de ida de la tercera fase, en Valparaíso. El juego de vuelta será el próximo martes. El ganador avanzará al grupo 8, donde están River Plate, Emelec y Flamengo.



Santa Fe, que lleva dos derrotas seguidas en la Liga (Patriotas y Nacional), ya superó al Táchira, de Venezuela, pero ahora tiene la obligación de superar esta llave.

Alineaciones probables:

Wanderers: Viana; López, Luna, Cerezo; Soto, Cuadra, Valenzuela, Medel, García; Gutiérrez y Viotti. DT: Nicolás Córdova.



Santa Fe: Castellanos; Arboleda, López, Tesillo, Valencia; Salazar, Gordillo, Perlaza; Plata, Morelo y Pajoy. DT: Gregorio Pérez.



