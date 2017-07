Primer clásico, ¿y último de Neymar Jr?

El Clásico, el duelo más célebre del fútbol mundial actual, conocerá este sábado en Miami su 267º episodio. Pero no será uno más: por primera vez, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en Estados Unidos en un torneo de pretemporada con aroma a Champions League.

En ambas orillas, el mercado se ha llevado las primeras planas de los diarios de Madrid y Barcelona, pero más con chismes que con realidades. Por el lado azulgrana, el protagonista de la novela es el brasileño Neymar. El partido de hoy podría ser el último con el Barcelona, ya que los rumores apuntan a que el lunes sería anunciado como nuevo jugador del París Saint-Germain. El club francés pagaría 225 millones de dólares, en el que sería el traspaso más caro de la historia del fútbol.



Neymar iba a asistir el lunes a un certamen publicitario en Shanghái. El organizador de la cita, Ctrip, canceló la reunión alegando que el delantero estará ese día “gestionando un asunto relacionado con un fichaje”.

Este viernes, el brasileño casi se va a los golpes con uno de los nuevos del plantel, Nelson Semedo, y abandonó el entrenamiento. Luego asistió al lanzamiento de sus nuevos guayos, pero no habló de su futuro.



Por el lado blanco, la novela tiene como eje central a Kylian Mbappé. Por lo pronto, el jugador estará hoy con el Mónaco en la Supercopa de Francia, precisamente, contra el París Saint-Germain.

900 dólares por una entrada

A pesar de que el Real Madrid no podrá contar con su máxima estrella, un Cristiano Ronaldo que sigue de vacaciones, se han vendido todas las entradas y las únicas disponibles en el mercado negro ascienden a los 900 dólares para ver a los astros Neymar, Lionel Messi, Luis Suárez o Gareth Bale.

🗓⚽️ #RMClasico

El Real Madrid se enfrentará al Barcelona en la #ICC2017 y dos veces en la Supercopa de España. 👇https://t.co/TRO1blvX0w — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 28 de julio de 2017

Este Clásico, organizado por la sociedad Relevent Sports, propiedad de Stephen Ross, a la cabeza también de los Miami Dolphins, es un asunto de dinero. "Es una buena operación en términos de negocio para los dos equipos", confirmó el presidente del Barça en una entrevista al New York Times aparecida el jueves, sin mencionar cifras.



"Volveremos a tenerlo en cuenta en el futuro, probablemente no el año que viene pero por qué no en dos años", admitió Bartomeu. Relevent Sports ha gastado unos dos millones de dólares para rodear el partido con conciertos, un encuentro con leyendas en el centro de Miami y pantallas gigantes.

Neymar protagonista

Ya que es una cuestión de millones, este duelo enfrenta a dos de los actores principales de un mercado de traspasos en plena ebullición: el FC Barcelona podría ver cómo una de sus estrellas, el brasileño Neymar, se marcha al París Saint-Germain por 222 millones de euros mientras el Real Madrid busca contratar a la nueva figura francesa, Kylian Mbappé, valorado por el Mónaco en unos 180 millones de euros.



En cuanto al aspecto deportivo, incluso si este partido es amistoso, la rivalidad entre estos dos clubes que comparten 12 de los últimos 13 títulos ligueros es tal que todos saldrán ultramotivados.

Por si fuera poco, se trata del primer Clásico de Ernesto Valverde como técnico del conjunto catalán, y enfrente tendrá a Zinedine Zidane, leyenda blanca como jugador y como entrenador tras haber ganado la última Liga de Campeones. "Vamos a intentar vencer porque siempre es un partido que tenemos ganas de ganar", resumió Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid.



El Real Madrid viene de una contundente derrota 4-1 ante el Manchester City el miércoles en Los Ángeles y también perdió contra el United, en la tanda de penales, tres días antes (1-1, 2-1 en penales).



El Barcelona, por su parte, superó a la Juventus (2-1) y al Manchester United (1-0) recientemente, pero sucumbió al equipo blanco la temporada pasada en Europa y en la Liga.



AFP