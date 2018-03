¡Partidazo! PSG y Real Madrid se juegan su futuro en la Champions

Aunque la ventaja es para el Real Madrid, tanto este equipo como el Paris Saint-Germain, que llega 3-1 abajo en la serie de octavos de final, llegan al Parque de los Príncipes a jugarse la temporada, nada menos. Más que el paso a la siguiente fase, no solo se juegan su presente, sino también su futuro. A las 2:45 de la tarde comienza a rodar la bola. Transmite ESPN 2.

A uno de ellos, el actual duelo de la Liga de Campeones, solo le queda este torneo como tabla de salvación. El otro tiene prácticamente asegurada la Liga local, pero ese premio sabe a poco para la millonaria inversión que hicieron con el fin de conformar un plantel que hoy no tendrá al brasileño Neymar, el jugador más caro de la historia.



Si alguien tiene claro qué reto enfrenta es el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que ya ganó dos Champions, pero que en esta temporada ha sufrido, y mucho, para que su equipo muestre un nivel siquiera parecido al de los dos años anteriores. Eso sí, vuelve a tener en gran nivel a Cristiano Ronaldo, que anotó dos goles en el encuentro de ida, el pasado 14 de febrero.



“Tras el partido, para uno de los dos va a ser difícil. Esto es el fútbol. Me gustaría que hiciéramos un buen partido de fútbol, desde el sufrimiento, porque mañana vamos a tener que sufrir. Pero también jugar”, dijo Zidane en rueda de prensa.



Unaí Emery, el DT del Paris Saint-Germain, tiene además la responsabilidad de romper una racha de cinco temporadas consecutivas en las que quedó afuera en fases eliminatorias, cuatro en cuartos de final y la última, en la temporada 2016-17, en octavos, y además de una manera increíble y dolorosa: le había ganado 4-1 al Barcelona en el partido de ida, luego cayó 6-1 en el Camp Nou. Todas esas eliminatorias las cerró como visitante.



“Por primera vez en la historia reciente del PSG en la Liga de Campeones, un gran partido importante se juega la vuelta en casa. Vamos a trabajar, buscar que ese partido sea diferente para la historia reciente del PSG”, dijo Emery.



¿Una final anticipada? Puede ser. Al menos, así la viven los jugadores de lado y lado. “Puede ser una final anticipada cuando hay dos equipos de tanto nivel. La afrontamos como tal. Cuando no hay margen de error y te quedas fuera es una final para nosotros. Ellos lo enfocan también de esta manera”, señaló el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. “Depende de para quién, puede ser un plus de presión o motivación. Nosotros focalizamos la temporada en la Champions, y el margen de error es tan mínimo que no estamos para regalar”, agregó.



En el PSG tratan de dejar atrás la ausencia de Neymar, quien el sábado fue operado de una fractura en el quinto metatarso del pie derecho. Emery aseguró: “Cuando falta un jugador se abre la puerta a otro. El que entre lo hará con toda la fuerza”. Igual, ataque no le falta, con Kylian Mbappe (recuperado de un golpe en el tobillo), Édinson Cavani y Ángel di María.



El brasileño Dani Alves, quien ganó tres veces la Champions con el Barcelona, cree que la remontada es posible. “Tenemos la oportunidad de eliminar a un campeón de esta competición, y la historia dice que eso te acerca al título. Con esa convicción vamos a afrontar al adversario”, dijo.

Alineaciones probables:

PSG: Areola; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos o Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Motta o Lass Diarra, Rabiot; Mbappé, Cavani, Di María.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovacic o Kroos, Lucas Vázquez, Bale; Cristiano Ronaldo, Benzema.



Árbitro: Felix Brych (ALE).



Estadio: Parque de los Príncipes de París.



